مدير أعماله يكشف سبب الوفاة ويؤكد: أحمد عامر لم يتوفَ بأزمة قلبية 

سبب وفاة أحمد عامر

أشهر أغانيه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 02:54 مساءً - كشف مدير أعمال المطرب الشعبي أحمد عامر، الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ صباح أمس الأربعاء، عن السبب الحقيقي للوفاة، خاصة بعدما تردد أنه تعرض لأزمة قلبية مفاجئة تسببت في وفاته.تحدث إبراهيم البرنس مدير أعمال الراحل عن السبب الحقيقي للوفاة، وذلك من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، وأكد أن الراحل كان يعاني من مشاكل صحية كان من بينها أنه أصيب في حادث منذ فترة واضطر لتركيب مسامير في قدمه، وأشار إلى أنه قبل رحيله بيوم واحد فقط كان يعاني من آلام ومشاكل في المعدة، ونصحه الطبيب وقتها ببعض الأدوية والتعليمات الخاصة بالنظام الغذائي.أكد مدير أعماله أنه عندما تلقى خبر وفاته في المستشفى لم يصدق الأمر، وأخذ صديقه وتوجه على الفور لمركز القلب في محاولة منه لتقديم أفضل خدمة طبية لإنعاش القلب لكن الأطباء أكدوا الوفاة.وفي ما يتعلق بوجود شبهة جنائية وتأجيل الدفن بسبب تواجد الجثمان في مصلحة الطب الشرعي، نفى هذه الأخبار وأكد أن تصريح الدفن تأخر بالفعل بسبب إصراره على إجراء كشف دقيق في معهد القلب لأنه كان في حالة إنكار للوفاة.يشار إلى أن الفنان حمو بيكو أعلن حذفه للأغاني التي جمعته بأحمد عامر على قناة اليوتيوب، وأعلن ذلك عبر حسابه على فيس بوك في منشور قال فيه "تم حذف جميع أغاني اخويا احمد عامر من علي قناتي ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته، نتمني من كل صحاب شركات الانتاج وكل حد عمل ديو مع احمد يمسح الاغاني بتاعته وربنا يرحمنا برحمته الواسعه ويغفرلنا جميعا ".الجدير بالذكر أنه على الرغم من مشوار أحمد عامر الفني القصير، لكنه استطاع أن يحقق نجاحًا جماهيريًا لافتًا، و كان له بصمة وتأثير واضح في الساحة الفنية وترك بصمة خاصة بصوته وأدائه المميز، ومن أبرز أغانيه "مبقتش مستغرب" و"الكل خاب" و"صحبة بمليون وش"، و"فين يوجعك".

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