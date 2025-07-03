بالتزامن مع طرحه.. التفاصيل الكاملة لألبوم أصالة الجديد ضريبة البعد: مفاجآت فنية

10 أغان جديدة.. "كلام فارغ" بداية الانطلاق

تنوع موسيقي في كل أغنية و"أيها المواطن" من مفاجآت الألبوم

روح الحضارة المصرية القديمة

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كواليس مؤثرة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 02:54 مساءً - تعود النجمةبألبوم جديد تحت عنوان "ضريبة البعد"، في خطوة تشعل المنافسة الغنائية في موسم صيف 2025 مع نجوم كبار أمثال عمرو دياب وتامر حسني ورامي صبري وكارمن سليمان، الألبوم الذي أنتجته شركة روتانا، حظي بترويج واسع عبر الصور والفيديوهات، ما زاد من حماسة الجمهور المنتظر للمفاجآت القادمة لنجمتهم المفضلة.يحتوي الألبوم الجديد للنجمة أصالة نصري، على عشر أغانٍ متنوعة، أبرزها "كلام فارغ" التي صدرت مسبقاً وحققت نجاحاً لافتاً بأكثر من 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب"، إذ تعاونت أصالة في هذه الأغنية مع تامر عاشور كملحن، ومنة القيعي التي تولت كتابة كلمات الأغنية، والموزع الموسيقي فهد.الأغنية الافتتاحية "كلام فارغ" حصدت تفاعلًا جماهيريًا هائلاً بسبب كلماتها القوية وأداء أصالة المؤثر. وتقول كلماتها.."كلام فارغ ماشي تقوله هنا وهناك، ولو صدق كلامك ألف، أنا عارفاك..."، وهو ما جعلها تلامس مشاعر الجمهور بقوة".يضم الألبوم أيضًا أغانٍ مثل "مش وحشة"، "أحبك أكرهك"، و"ضريبة البعد"، من كلمات وألحان وتوزيع نخبة من أبرز صناع الموسيقى، مثل محمود الخيامي، أحمد عيسى، ومحمد الشافعي. ومن بين المفاجآت، أغنية "أيها المواطن" التي لحنها محمد الشرنوبي وشارك في كتابة كلماتها، بالتعاون مع منة شومان.ومن الأغاني الأخرى التي يتضمنها الألبوم: "المال السايب"، "أنا هنساك"، "عندي اكتفاء"، و"العنب الساقع". يبرز من خلالها صوت أصالة القوي ورسائل عاطفية وإنسانية تمزج بين الألم والأمل. وقد أشرف على الألبوم زوجها، وكان لشقيقها أنس نصري دور بارز كمنتج منفذ.ومن بين الأشياء التي لقيت استحسان كبير من قبل جمهور النجمة أصالة نصري، هي الطريقة التي اعتمدت عليها في الترويج للألبوم ،حيث ظهرت على الأغلفة الدعائية للألبوم بإطلالة مستوحاة من الحضارة الفرعونية، إذ ارتدت خلالها زياً أسود أنيقاً مزيناً بتفاصيل ذهبية فاخرة، مع تاج ملكي ضخم يحمل رمز «العين»، ما أضفى على ملامحها طابعاً مهيباً ومميزًا مستوحى من روح الحضارة المصرية القديمة.في لقاء سابق مع كاميرا "et بالعربي"، عبرت أصالة عن توترها الشديد قبيل طرح الألبوم، مؤكدة أنها لم تنم أكثر من ساعتين يومياً خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، ووصفت هذا العمل بأنه "الأكثر إنهاكاً" في مسيرتها، لما تطلب من جهد ووقت ومشاعر.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».