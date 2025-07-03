محمد علي رزق : مينا مسعود فاجأني بهذا التصرف

ميرنا وليد - بيروت - يشارك الممثل محمد علي رزق في فيلم "في عز الضهر" الذي حضر عرضه الأول.

الفيلم بطولة الممثل العالمي مينا مسعود مع الممثلين إيمان العاصي وشيرين رضا ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومحمد عز ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل، ويتمحور حول شاب مصري ينضم إلى أخطر مافيا دولية.

وفي لقاء للممثل محمد علي رزق مع موقعنا تحدث عن دوره في العمل وكواليسه، وعن الصعوبات التي واجهته في التصوير.

كما تحدث محمد علي رزق عن الفيديو الذي صوره مع بطل الفيلم مينا مسعود على السوشال ميديا والذي حقق ضجة كبيرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

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