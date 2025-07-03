بوستر مفاجئ لحفل فضل شاكر في قطر يثير التساؤلات

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ميرنا وليد - بيروت - نُشر عبر حساب يحمل اسم شركة "تيكيت بوكس أوفيس" بوستر ترويجي لحفل غنائي مرتقب للفنان اللبناني فضل شاكر، من المقرر بحسب المنشور أن يُقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، يوم الجمعة 11 تموز/يوليو 2025، الساعة التاسعة مساءً.
وقد أثار الخبر تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل، حيث انقسم الجمهور بين من عبّر عن سعادته بعودة شاكر إلى إحياء الحفلات، وبين من تفاجأ بالخبر، متسائلين عن كيفية إحيائه للحفل في ظل الاحكام الصادرة في حقه وإقامته في مخيم عين الحلوة في لبنان منذ عام 2013.
في المقابل، لم تنشر شركة Moments Events، التي ورد اسمها في البوستر كمنظّمة للحفل، أي إعلان رسمي عبر صفحاتها، ما دفع كثيرين للتشكيك في صحة الخبر، بانتظار صدور بيان رسمي من الجهة المنظمة أو أي جهة معنية في قطر لتأكيد أو نفي إقامة الحفل.
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