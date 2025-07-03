وفاء موصللي تُكرّم في "الزمن الجميل" وترد على منتقدي "نفس"

ميرنا وليد - بيروت - حظيت الممثلة السورية وفاء موصللي بمحبة كبيرة من قبل الجمهور، نظرا لأرشيفها الفني الكبير، اذ شاركت في الكثير من الأعمال التمثيلية، منها "مرايا" مع الممثل ياسر العظمة، "أيام شامية"، "باب الحارة" "زنود الست"، وغيرها من الأعمال التمثيلية التي أحببناها.



وفاء موصللي كُرّمت في مهرجان الزمن الجميل لمؤسسه الدكتور هراتش ساغبازاريان، الذي كان قد عُرض على شاشة "LBCI"، موقع الخليج 365 تواجد في المناسبة وقد أجرينا معها مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع الفنية.

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