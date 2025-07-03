مشهد رعب كاد أن ينتهي بمأساة… هذا ما حصل مع كاتي بيري على المسرح

خلال إحدى محطّاتها الأستراليّة ضمن جولتها العالميّة “لايفتايمز”، عاشت كاتي بيري واحدة من أكثر لحظات مسيرتها الفنّيّة توتّرًا. بدا كل شيء يسير بسلاسة حتّى نهاية إحدى الأغاني، عندما كاد خطأ فنّيّ أن يتسبّب في سقوطها من على منصّة عالية. كان الرّعب شديدًا بحيث توقّف العرض للحظة.

هذه ليست المرّة الأولى الّتي تواجه فيها كاتي بيري حوادث على المسرح. فقد تعثّرت قبل أن تسقط بالقرب من أحد المعجبين بها، وواجهت لحظات غير مريحة عندما تجاوز الحضور الأمن للاقتراب منها كثيرًا. أثارت هذه المواقف ارتباكًا وقلقًا في منتصف العرض. والآن، تُضاف هذه الحادثة التي وقعت ليلة التّاسع والعشرين من يونيو إلى قائمة المواقف المرعبة غير المتوقّعة في مسيرتها الفنّيّة.

في عدّة مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، يمكن رؤية اللحظة بالضّبط. كانت كاتي تؤدّي داخل كرة معلّقة ضمن المشهد البصريّ للعرض، عندما خفتت الأضواء في نهاية الأغنية، وبدا أنّ أحد الملحقات قد تعطّل، وهذا ما سبّب ميل الكرة بشكل خطير. وما بدأ حماسةً سرعان ما تحوّل إلى ذعر مع صراخ الحاضرين من الخوف.

وتمكّنت كاتي من التّشبّث بحواف الهيكل بإحكام وتجنّبت أسوأ سيناريو. استجاب الطّاقم الفنّيّ بسرعة، فأنزل الكرة يدويًّا لمنع وقوع حادث أكثر خطورة. وبينما انتهى كلّ شيء بمشهد رعب، كشفت اللحظة مدى هشاشة الأمور وراء هذا الإنتاج الطّموح.

لطالما أُعجب الحاضرون بتفاني كاتي على المسرح. فجمالها وطاقتها والتزامها بتقديم عرض لا تُنكر. ومع ذلك، بعد هذه الحلقة، بدأ بعضهم يتساءل عمّا إذا كانت بعض العناصر المسرحيّة تستحقّ المخاطرة. يتّجه الاهتمام الآن إلى حفلها القادم في لوس أنجلوس، ويأمل المعجبون بها ألّا يتكرّر هذا الحدث.

تُمثّل هذه الجولة أكبر عودة لكاتي بيري على المسرح منذ عام ٢٠١٨. في مقابلات سابقة، وعدت كاتي بعرضٍ لم يرَه الجمهور من قبل. ولكن بعد هذه الحادثة المروّعة، ليس من الواضح ما إذا كانت ستُغيّر إعدادات المسرح لبقيّة الجولة أمّ ستُكمل كما هو مُخطّط له. أمر واحد مؤكّد: حفلها في أستراليا أصبح الآن محفورًا في ذاكرة الجميع، وليس فقط بفضل موسيقاها.