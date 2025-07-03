فضل شاكر يتضامن مع شيرين: “كلنا حدك ولن نتركك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة تضامنية لافتة، عبّر الفنان اللبناني فضل شاكر عن دعمه للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد موجة الانتقادات التي طالتها إثر حفلها الأخير في مهرجان “موازين – إيقاعات العالم” في المغرب، بسبب استخدامها تقنية الـ”بلاي باك” على المسرح.

ونشر شاكر عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” صورة قديمة تجمعه بشيرين، أرفقها بتعليق مؤثّر قال فيه: “شيرين، كلنا نحبك، وكلنا حدك، ولن نتركك… جمهور المغرب، العريق والكبير والذوّيق، أنتم أهل الفن والكرم… شيرين ابنتكم، اعذروها على التقصير بسبب الأزمات الصحية والنفسية التي تمر بها. جمهور موازين كان وسيبقى جمهوراً محباً وداعماً”.

كما انضم الفنان محمد فضل شاكر إلى والده في دعم شيرين، وشارك مقطع فيديو عبّر فيه عن مشاعره قائلاً:

“شيرين عبد الوهاب تمر بظرف صعب جداً، وعلينا أن نقف إلى جانبها حتى بالكلمة الطيبة. شيرين أهدتنا أغاني داوت جراحنا وأسعدتنا، واليوم دورنا نرد لها الجميل. إن شاء الله تمر الغيمة على خير، كلنا شيرين عبد الوهاب”.

وكانت شيرين قد عادت إلى المسرح المغربي بعد غياب دام تسع سنوات، إلا أن ظهورها في “موازين” أثار جدلاً واسعاً بعد أن لاحظ الجمهور غياب الغناء الحي، ما دفع كثيرين لإطلاق هتافات غاضبة وموجة من التعليقات السلبية على مواقع التواصل، رغم تعاطف آخرين مع حالتها النفسية والصحية في الفترة الأخيرة.