شكرا لقرائتكم خبر عن وصية المطرب الراحل أحمد عامر تثير جدلا كبيرا وأصدقاؤه يبدأون التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن رحل عن عالمنا المطرب الشاب أحمد عامر حتي تسبب في إثارة جدلاً كبيراً بوصيته الذى أعلن عنها مدير أعماله في تصريحات صحفية وعبر السوشيال ميديا على مدار الساعات الماضية وتتلخص تلك الوصية بأنه طلب من مدير أعماله حذف أغانيه على السوشيال ميديا عقب رحيله.

حكاية وصية أحمد عامر

أحمد عامر الذى رحل في سن صغير مٌسبباً صدمة كبيرة لكل من يعرفوه ما أن تم معرفة هذا الكلام حتي باح به عدد من أصدقاءه مثل حمو بيكا الذى أعلن عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك" عن قيامه بحذف جميع أغانى الفنان الراحل أحمد عامر من على قناته الخاصة، فى لفتة وفاء لصديقه الراحل، الذى توفى مؤخرًا إثر أزمة صحية مفاجئة.

حمو بيكا يبدأ فى تنفيذ وصيته

وكتب حمو بيكا فى منشوره: "تم حذف جميع أغانى أخويا أحمد عامر من على قناتى.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته. بنتمنى من كل أصحاب شركات الإنتاج وكل فنان عمل دويتو معاه، إنه يحذف الأغانى الخاصة بيه.. وربنا يرحمنا جميعاً برحمته الواسعة".

وتصدر خبر وفاة الفنان أحمد عامر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث توالت التعليقات الحزينة من زملائه ومحبيه، الذين أشادوا بموهبته الفريدة وإسهاماته فى الأغنية الشعبية.

هذا ويعد الفنان أحمد عامر أحد الأصوات البارزة فى الغناء الشعبى، حيث قدم العديد من الأغنيات التى لاقت انتشارًا واسعًا، وتميز بأدائه العاطفى واختياره للألحان والكلمات التى تعبر عن وجدان الشارع المصرى.