ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة المصرية ليلى أحمد زاهر بعيد ميلاد والدتها السيدة هدى زاهر بمجموعة صور مؤثرة للغاية.

وعلقت هدى زاهر على المنشور معبرة عن حبها الكبير لوالدتها، وقالت: "كلُّ ما فيني من خيرٍ بدأ بكِ. عيد ميلاد سعيد للمرأة التي وهبتني كلَّ شيء، قلبي وقوتي ومنزلي. أحبُّكِ أكثر مما توصفه الكلمات".

من جهتها، ردت الوالدة قائلة: "روح قلبي ونور عيوني وعروستي الحلوه بحبك اوي"، كما علقت الطبيبة شام الذهبي على لامنشور قائلة: "أجمل أم عيد ميلاد سعيد الملكة هدى"، وجاء في تعليقات الجمهور: "ربنا يحفظكم لبعض وميحرمكوش من بعض ابدا يارب العالمين"، "⁨ربنا يخليكم لبعض".

كانت هذه تفاصيل خبر قبلت يدها بتأثر.. ليلى أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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