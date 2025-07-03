ميرنا وليد - بيروت - تفاعل الممثل السوري عدنان أبو الشامات مع تداول صورة قديمة له تعود إلى نحو 40 عامًا، يظهر فيها وهو يرقص خلال حفل زفاف شقيقه في مدينة حمص، وانتشرت الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليقات متباينة، بعضها انتقادي وساخر.
وكتب أبو الشامات قائلاً :"بما أنه كتير مواقع بهالفترة عم تنشرلي هي الصورة يلي عم أرقص فيها وهرّج شوي بعرس أخي بمدينة حمص من شي ٤٠ سنة، وبما أنه أكثرية المعلقين عم يستنكروا ويستغربوا ويستهزؤوا، وكأني مرتكب فعل مشين وغير مألوف، طبعاً بمقاييس اليوم الأخلاقية، يلي ما كانت هيك أبداً بهديك الأيام!".
وأضاف أبو الشامات بأسلوب تهكمي: "على كل، هي نسخة مطوّرة مع أغنية بحبها، أرجو أنه ما تعجبكم وتضل تستفز مشاعركم الرهيفة والمتحضرة-المحافظة ".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 40 سنة .. عدنان أبو الشامات يرد على منتقدي "رقصته" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.