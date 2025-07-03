بعد 40 سنة .. عدنان أبو الشامات يرد على منتقدي "رقصته"

ميرنا وليد - بيروت - تفاعل الممثل السوري عدنان أبو الشامات مع تداول صورة قديمة له تعود إلى نحو 40 عامًا، يظهر فيها وهو يرقص خلال حفل زفاف شقيقه في مدينة حمص، وانتشرت الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليقات متباينة، بعضها انتقادي وساخر.



وكتب أبو الشامات قائلاً :"بما أنه كتير مواقع بهالفترة عم تنشرلي هي الصورة يلي عم أرقص فيها وهرّج شوي بعرس أخي بمدينة حمص من شي ٤٠ سنة، وبما أنه أكثرية المعلقين عم يستنكروا ويستغربوا ويستهزؤوا، وكأني مرتكب فعل مشين وغير مألوف، طبعاً بمقاييس اليوم الأخلاقية، يلي ما كانت هيك أبداً بهديك الأيام!".

وأضاف أبو الشامات بأسلوب تهكمي: "على كل، هي نسخة مطوّرة مع أغنية بحبها، أرجو أنه ما تعجبكم وتضل تستفز مشاعركم الرهيفة والمتحضرة-المحافظة ".