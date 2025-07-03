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ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان لعام 1997، جويل بحلق الجمهور مجموعة صور برفقة زوجها عبر حسابها الخاص احتفالاً بمرور 18 عاماً على زواجهما.
وأطلت جويل وزوجها من على متن اليخت في عرض البحر، وعلقت على المنشور قائلة: "18 سنة من الحبّ".
وكانت جويل بحلق قد نشرت صورة عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، وخطفت الأنظار بجمالها الأخاذ.
وقد إختارت جويل بحلق الظهور بفستان ضيق وطويل باللون الأحمر، يتلاءم مع أجواء عيد الحب.
وتفاعل الجمهور بشكل كبير، وتغزل بجمالها الذي ما زالت تحافظ عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر 18 عاماً على زواجهما.. ملكة جمال لبنان لعام 1997 تحتفل بعيد زواجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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