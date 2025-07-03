زياد خوري: لبنان لم يعد يعني لي وسبقتُ الذكاء الاصطناعي

ميرنا وليد - بيروت - حلّ المخرج اللبناني زياد خوري، ضيفاً على سفيرة الإعلام الهادف هلا المر، في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد"، وكشف عن جوانب شخصية ومهنية في حوار صريح وجريء.

تحدّث زياد خوري عن علاقاته العاطفية، مشيراً إلى أنّه لا ينكسر بسبب علاقة فاشلة، إلا أنّه لا يُخفي انزعاجه من ما قد يحدث في بعض التجارب. وردّ على الاتهامات بالغرور، قائلاً إنه يتمتع بثقة عالية بالنفس، ويرفض القبول بالقليل، سواء في حياته المهنية أو العاطفية، مؤكداً أنه يقدّر الجمال في شريكته، لكن لا يعتبره العامل الوحيد.

كما تحدّث عن تعاوناته المتكررة مع الفنان راغب علامة، مشيراً إلى أن من لا يعرف الفنان عن قرب لا يدرك حقيقة شخصيته، وأكد أنه لا يتأثر بالشائعات مهما كثرت، مضيفاً: "لا أشبه أحداً من حيث ثقتي بنفسي، وأتعرض للحرب كثيراً".

وعن وطنه لبنان، قال خوري إن البلد لم يعد يعني له الكثير، كاشفاً عن الأسباب التي دفعته إلى تبنّي هذا الشعور. وأضاف أنه لا يوجد كليب عربي يعجبه حالياً، في إشارة إلى تراجع الذوق البصري والإخراجي في بعض الأعمال.

أما عن الذكاء الاصطناعي، فأكد خوري أنه لا يخشاه، بل يعرف تماماً كيف يستفيد منه، بل ويسبقه في بعض الأحيان، على عكس العديد من المخرجين الذين يرونه تهديداً.

وتطرّق إلى أعماله مع عدد من الفنانين، منهم وليد توفيق، معين شريف، وهشام الحاج، كما كشف عن تحضيره لتعاون جديد مع الفنانة جنّات.