شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين ضيفة شرف فيلم صقر وكناريا.. انتهت من تصوير مشاهدها والان مع تفاصيل الخبر

تظهر الفنانة نسرين أمين كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "صقر وكناريا" مع محمد إمام وشيكو، الذى يتواصل تصويره على قدم للعرض فى موسم صيف 2025 السينمائى، حيث انتهت نسرين من مشاهدها فى العمل الذى تظهر فيه بشخصية كوميدية.

فيلم "صقر وكناريا" من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي وإنتاج وائل عبد الله، ومن بطولة محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزى، يارا السكري، انتصار، خالد الصاوى وعدد آخر من الفانين وضيوف الشرف أبرزهم دياب ونسرين أمين ومحمود عبد المغنى.

وفى سياق آخر انتهت نسرين أمين من تصوير فيلم بيج رامى الذى يجمعها بالنجم رامز جلال للمرة الثانية فى السينما بعدما ظهرت نسرين كضيفة شرف مع رامز خلال فيلم "رغدة متوحشة" وجسدت دور زوجته ووالده ابنه، وتجسد نسرين فى فيلم بيج رامى دور زوجة محمد عبد الرحمن.

فيلم "بيج رامى" من بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور ونسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى، وعدد من ضيوف الشرف والفيلم من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وتدور الأحداث في إطار كوميدى.

وكان آخر أعمال نسرين أمين في السينما فيلم الدشاش، الذي شاركت في بطولته إلى جانب محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، أحمد الرافعى، مريم الجندى، محسن منصور، أحمد فهيم رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، ياسر على ماهر عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز.