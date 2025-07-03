شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد علاء مرسى.. تميز بحسه الكوميدى و2025 وش الخير عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان علاء مرسى، اليوم الخميس بعيد ميلاده حيث أنه من مواليد 3 يوليو، ويتميز علاء بحسه الكوميدى، ومن مواليد محافظة كفر الشيخ، حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج دفعة عام 1998.

شارك علاء مرسى في العديد و العديد من الأعمال الفنية، إلا أن عام 2025 وش الخير عليه شارك في أكثر من عمل درامى مختلف، وأكد أنه استطاع التوفيق بين الجدول المكثف بفضل الله، كانت تجربة استثنائية، خاصة أنه قدّم شخصيات متنوعة ومختلفة عن أدواره السابقة، مما أضاف له بعدا جديدا في مشواره الفني.

شارك في عدد من المسلسلات البارزة خلال الموسم، منها قهوة المحطة، ولاد الشمس، عقبال عندكوا، شهادة معاملة أطفال، وجودر 2،وشارك في فيلم فار بـ 7 أرواح .



ويعتمد مسلسل قهوة المحطة على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم أحمد غزي، بيومي فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، ورشدي الشامي.



أما شهادة معاملة أطفال، الذي يلعب بطولته النجم محمد هنيدي، فيشارك فيه أيضًا كل من محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، وغيرهم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة United Studios.