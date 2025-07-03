شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود: أعمل على فيلم جديد عن شخصية فنية عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم المصرى العالمى مينا مسعود، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 عن أعماله الجديدة عالميًا، حيث صرح قائلا:" أقوم بالتحضير لفيلم عن حياة شخصية حقيقية في المجال الفني، لكننى لا أستطيع عن ذكر الاسم في الوقت الحالي".

كما قال النجم المصرى العالمى مينا مسعود،: "واجهنا مشاكل إنتاجية فى فيلم فى عز الضهر، على سبيل المثال فى خلال 3 أسابيع قمنا بتصوير ثلاثة أيام بالرغم من أنه من الطبيعى أن نقوم بتصوير 10 أيام على الأقل".

وتابع مسعود: لكننى كنت متحمسا ولازالت مع نزول فيلم فى عز الضهر السينمات فى مصر وحول العالم لردود الفعل المختلفة، خاصة أن الفيلم يدور فى إطار الأكشن وأنا شعرت أن هذا العمل هو أفضل ما يمكننى من الدخول إلى عالم السينما فى مصر".

"فى عز الضهر" هو أول فيلم مصرى عالمى من بطولة النجم العالمى مينا مسعود، وتدور أحداثه حول رحلة شاب مصرى يتم تجنيده فى أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب: الخلاص والهوية.

فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود، إيمان العاصى، شيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد على رزق وجميلة عوض ومحمود البزاوى ومحمود حجازى وأحمد عزيز ومحمد عز وهو من إنتاج الإخوة المتحدين وتأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

فيلم فى عز الضهر يجمع مينا مسعود والفنانة إيمان العاصي، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية، فيما تجسد إيمان العاصى شخصية شخصية "سانرا" والتى تعمل مع المافيا ويشارك في بطولة العمل شيرين رضا ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومحمد عز ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.