ميرنا وليد - بيروت - انهارت النجمة العالمية كاتي بيري بالبكاء على المسرح خلال ختام جولتها الغنائية "Lifetimes" في مدينة أديلايد الأسترالية، وسط تفاعل مؤثر من الحضور.

وبدت علامات الانكسار على كاتي التي قطعت الغناء للحظات وقالت بصوت متقطع: "شكراً لك يا أستراليا على وقوفك بجانبي دائماً… هذا يعني لي الكثير".

ثم حاولت استعادة توازنها قبل أن تصرخ بحماس للجمهور: "هيا لنغني الآن أغنية الألعاب النارية!"، في لحظة امتزج فيها الألم بالحماس، كأنها تحاول أن تتغلب على وجع داخلي بالأضواء.

مشهد الدموع أعاد إشعال التكهنات حول انفصالها عن شريكها أورلاندو بلوم، لا سيما بعد ظهوره مؤخراً منفرداً في عدد من المناسبات الكبرى، أبرزها حفل زفاف الملياردير جيف بيزوس ولورين سانشيز، حيث لفت غيابه عن الحفل الختامي لجولة كاتي الأنظار.

وكان بلوم قد ظهر في صور منتشرة على متن يخت فاخر برفقة عدد من المشاهير في العاصمة الإيطالية روما.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفصالها عن أورلاندو بلوم.. كاتي بيري تنهار من البكاء على المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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