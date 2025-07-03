فنانة تعترف: أجهضت عدة مرات لدرجة أنني لا أتذكر كم مرة!

ميرنا وليد - بيروت - كشفت المغنية البريطانية ليلي ألين (40 عامًا) عن تفاصيل شخصية خلال أحدث حلقات بودكاستها Miss Me?، حيث صرّحت بأنها خضعت لعدة عمليات إجهاض في الماضي، لدرجة أنها لم تعد تتذكر عددها بدقة.

وقالت ألين: "خضعت لعدة عمليات إجهاض... لكن بصراحة لا أتذكر العدد بالضبط. أعتقد أنها ربما أربع أو خمس مرات"، وأشارت إلى أنها كانت "تحمل طوال الوقت" في فترة من حياتها. وأضافت شريكتها في تقديم البودكاست، ميكيتا أوليفر، أنها هي الأخرى خضعت لحوالي خمس عمليات إجهاض.

وتحدثت ألين عن إحدى تلك التجارب قائلة: "أتذكر مرة أني حملت، ودفع الرجل الذي كنت معه تكاليف الإجهاض، واعتقدت حينها أن هذا التصرف كان رومانسيًا جدًا". لكنها أوضحت أن نظرتها للأمر تغيّرت لاحقًا، قائلة: "لم أعد أعتقد أن ذلك كان كرمًا أو رومانسيًا. هو لم يتواصل معي بعدها أبدًا".

ليلي ألين هي أم لطفلتين، إثل ماري (13 عامًا) ومارني روز (12 عامًا)، من زوجها السابق سام كوبر، كما فقدت طفلها جورج في عام 2010 نتيجة ولادة متوفاة. وفي شباط/ فبراير الماضي، أكدت عدة مصادر لمجلة PEOPLE أن ألين قد انفصلت عن زوجها، نجم مسلسل Stranger Things، ديفيد هاربر، بعد أكثر من أربع سنوات من الزواج.