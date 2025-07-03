تشوه وجه ملكة جمال السعودية رومي القحطاني بعد إصابة خطيرة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني عن إصابة بالغة في وجهها نتيجة حادث مؤلم، قد تكلّفها فرصة تمثيل بلدها في واحدة من أبرز مسابقات الجمال العالمية، وهي "ملكة جمال المرأة العالمية" المقرّر إقامتها في جزيرة تينيريفي الإسبانية خلال شهر أيلول المقبل.



وشاركت رومي متابعيها صورة صادمة أظهرت شقًا عميقًا في منتصف وجهها، وتحديداً بين حاجبيها، وعلّقت قائلة:

"قبل 3 شهور صار لي حادث، الجرح في نص وجهي مو راضي يلتئم للحين. ماما تقول عين".

وأضافت: "تعبت، لي 3 شهور ما تكلمت ولا صورت. كنت أنزل فيديوات قديمة عشان ما أحد يحس. بس بعد هالجرح عرفت إن العين حق، وإنه لازم نقرأ ونتعوذ ونحمي نفسنا لأن الدنيا ما ترحم".

وعبرت رومي عن قلقها من عدم قدرتها على المشاركة في المسابقة، بسبب أثر الإصابة، قائلة: "الحين قربت مسابقة ملكة جمال المرأة في إسبانيا، وجرح ما راح، وحقيقة العين اللي غيرت تفكيري".