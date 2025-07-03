ميرنا وليد - بيروت - كشفت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني عن إصابة بالغة في وجهها نتيجة حادث مؤلم، قد تكلّفها فرصة تمثيل بلدها في واحدة من أبرز مسابقات الجمال العالمية، وهي "ملكة جمال المرأة العالمية" المقرّر إقامتها في جزيرة تينيريفي الإسبانية خلال شهر أيلول المقبل.
وشاركت رومي متابعيها صورة صادمة أظهرت شقًا عميقًا في منتصف وجهها، وتحديداً بين حاجبيها، وعلّقت قائلة:
"قبل 3 شهور صار لي حادث، الجرح في نص وجهي مو راضي يلتئم للحين. ماما تقول عين".
وأضافت: "تعبت، لي 3 شهور ما تكلمت ولا صورت. كنت أنزل فيديوات قديمة عشان ما أحد يحس. بس بعد هالجرح عرفت إن العين حق، وإنه لازم نقرأ ونتعوذ ونحمي نفسنا لأن الدنيا ما ترحم".
وعبرت رومي عن قلقها من عدم قدرتها على المشاركة في المسابقة، بسبب أثر الإصابة، قائلة: "الحين قربت مسابقة ملكة جمال المرأة في إسبانيا، وجرح ما راح، وحقيقة العين اللي غيرت تفكيري".
كانت هذه تفاصيل خبر تشوه وجه ملكة جمال السعودية رومي القحطاني بعد إصابة خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.