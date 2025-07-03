تشارليز ثيرون تروي تفاصيل ممارستها علاقة مع شاب يصغرها بـ 23 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية تشارليز ثيرون، البالغة من العمر 49 عامًا، في حلقة برنامج "Call Her Daddy" الذي تقدّمه أليكس كوبر أنها ارتبطت مؤخرًا برجل يبلغ من العمر 26 عامًا.

قالت ثيرون عندما سألتها كوبر، عن أفضل نصيحة جنسية لديها، بعد محادثة مطولة حول نهجها في المواعدة هذه الأيام: "كدت أختنق. أنا آخر من يُسأل. قد أبدو مغرورة جدًا، لكن أعتقد أن السبب هو أنني وجدت هذه الحرية في الأربعينيات من عمري. ربما مررت بثلاث علاقات عابرة في حياتي، لكنني مؤخرًا مارست الجنس مع شاب في السادسة والعشرين من عمره، وكان الأمر رائعًا جدًا، ولم أفعل ذلك من قبل، وقلت لنفسي: "هذا رائع، حسنًا"."

ولم تُدلِ ثيرون بأي معلومات إضافية بخصوص موعدها الأخير مع الشاب الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، أعربت عن رغبتها في أن تُعطي النساء الأولوية لمتعتهن في السرير بشكل أكثر تكرارًا. قالت: "أعتقد أن هذا يُشبه خيطًا رئيسيًا في حديثنا". "النساء الواثقات من أنفسهن، والصريحات، واللاتي لا يُعبّرن عن آرائهن بصراحة، يملن أيضًا إلى ممارسة الجنس، وهنّ من يرغبن في إرضاء الرجال. وقد لاحظتُ هذا في تجاربي مع النساء الأخريات في هذا الشأن. أليس هذا غريبًا؟ "

لذا، نصيحتي هي: "ممارسة الحب تُفيد. عليكِ التدرب، وبعد ذلك ستكتشفين الأمر. بطريقة آمنة، من فضلكِ."