"كايلا" إبنة دنيا سمير غانم ورامي رضوان خفة دم ولطافة

ميرنا وليد - بيروت - خَطفت الطفلة كايلا، ابنة الإعلامي رامي رضوان والفنانة المصرية دنيا سمير غانم، أنظار المتابعين بظهورها العفوي والمميز في مقطع فيديو جديد نشره والدها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي تشارك في ترند "مش فهماها ولا هي فهماني شكلنا هنتعب مع بعض في الطيارة"، الذي انتشر على نطاق واسع.



وعلّق رامي رضوان على الفيديو قائلاً: "ما هذا الذي؟ عسل حبيبتي ربنا يحفظك ويبارك فيكي"، لتنهال عليه تعليقات الجمهور التي عبّرت عن إعجابهم بكاريزما كايلا العفوية وموهبتها الوراثية في خفة الظل.

وكان رامي رضوان قد شارك سابقًا فيديو آخر يجمعه بابنته خلال استعدادهما لحضور مناسبة خاصة، وأرفقه بتعليق كتبت فيه: "طلبته مني، ومقدرش أقول لها لا"، في إشارة واضحة لعلاقة الأب بابنته.