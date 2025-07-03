ممثلة شهيرة تنهار وتطلب النجدة: نائب برلماني يريد الزواج بي رغمًا عني

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية بتول الحداد مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي في حالة انهيار وتبكي بعد تعرضها للعنف الجسدي والابتزاز من قبل نائب سابق في مجلس الشعب، رفضت ذكر اسمه بشكل صريح.

وقالت بتول: "أنا بتول الحداد، للأسف في شخص كان نائب سابق بيضايقني وبيأذيني، ومش قادرة أذكر اسمه علشان ميكونش سب وقذف، بس اللي بيحصل معايا شيء صعب جدًا".

وأوضحت أنها كانت على علاقة عاطفية بهذا الشخص لفترة عامين، إلا أن العلاقة لم تُكلَّل بالاستمرار بسبب عدم التوافق، وتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها. وأضافت أن مشاكل بدأت تظهر بعد ارتباطها رسميًا بشخص آخر، حيث اقتحم خطوبتها وتسبب في فوضى، وقام بأخذها عنوة من بين أصدقائها، ما أدى إلى اشتباك بينه وبين الموجودين.

وأكملت بتول: "بعد ما جريت وقعدت في عربيتي، كلمته عشان أهدّي الموضوع، لكن لما جه، ضربني جوا العربية، ووشي ورقبتي اتنفخوا، والناس في ساحة الانتظار شالوه من فوقي قبل ما يموتني".

وأكدت أن هذا التصرف ليس الأول من نوعه، حيث سبق وأن اعتدى عليها في الشارع قبل عام، وتمكن المارة حينها من إنقاذها.

وختمت كلامها: "أنا مش طالبة فضائح، بس خوفي على نفسي وصحابي وأهلي خلاني أعمل اللايف ده، زي ما نصحني شخص أثق فيه. أنا مش عارفة أروح فين، وكل ما يعرف مكاني بييجي وبيعمل مشاكل".

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