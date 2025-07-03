صور إبن ليندسي لوهان من زوجها العربي تضج السوشيال ميديا

ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة الأميركية ليندسي لوهان متابعيها عبر حسابها الخاص مجموعة من الصور التي توثّق رحلتها الأخيرة إلى إيطاليا، تضمنت لقطات خاصة برفقة ابنها لؤي، البالغ من العمر عامًا واحدًا، والذي أنجبته من زوجها رجل الأعمال العربي بدر شماس.



وأرفقت لوهان الصور بتعليق جاء فيه: "إيطاليا الجميلة... أعتز بهذه الرحلة المليئة بذكريات لا تُنسى من الحب والضحك والسعادة مع عائلتي، إضافة إلى الطعام الشهي!".

ونشرت صورة لابنها وهو يتجوّل في حديقة خضراء، إلى جانب صور لأصناف الطعام التي تذوّقتها خلال الرحلة، من أبرزها البيتزا والمعكرونة والمخبوزات الإيطالية التقليدية.

ورغم بساطة إطلالاتها خلال العطلة، فإن لوهان تستعد لإطلاق خط تجميلي خاص بها، في خطوة جديدة نحو عالم ريادة الأعمال في مجال مستحضرات التجميل.