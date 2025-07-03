ميرنا وليد - بيروت - شارك المخرج المصري محمد سامي متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، لحظة رومانسية جمعته بزوجته الممثلة المصرية مي عمر، خلال استمتاعهما بعطلتهما الصيفية في دبي.

ونشر سامي صورة عبر حسابه الرسمي ظهر فيها وهو يحتضن مي عمر وسط أجواء من الحب والدفء.

ولاقت اللقطة تفاعلاً كبيراً من الجمهور، إذ عبّروا عن إعجابهم بالعلاقة القوية التي تجمع الثنائي.

يُذكر أن محمد سامي خاض الموسم الرمضاني الماضي بعملين دراميين لاقيا رواجاً واسعاً، هما مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر، ومسلسل "سيد الناس" الذي شارك فيه عدد من الممثلين.

كانت هذه تفاصيل خبر أجواء حب في دبي.. محمد سامي ومي عمر يلفتان الأنظار بلحظة رومانسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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