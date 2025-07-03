الـ Kitten Heels يتصدّر صيحات الموضة هذا الصيف.. وهكذا تنسقينه

ميرنا وليد - بيروت - يعود كعب القطة (Kitten Heel) بقوة هذا الصيف كخيار يجمع بين الأناقة والراحة، بفضل ارتفاعه المتوسط الذي يمنح لمسة أنثوية دون إرهاق القدمين. يتوفّر بتصاميم متنوعة تناسب مختلف الأذواق والمناسبات، من الإطلالات اليومية إلى السهرات. أبرز صيحات كعب القطة لصيف 2025:

أحذية Slingback: مثالية لأيام الصيف وتتناغم مع التنانير والفساتين الناعمة.

الصنادل والمولات المفتوحة: تضيف بساطة راقية للأزياء الصيفية.

البوتس بكعب صغير: خيار غير تقليدي ولافت لمظهر صيفي جريء. طرق تنسيقه:

مع الجينز لإطلالة كاجوال أنثوية.

مع الترانش كوت للمظهر العصري والأنيق.

مع الأزياء الرسمية للعمل أو المناسبات.

مع الجوارب لإطلالة خريفية مميزة.

مع التنانير القصيرة لأناقة صيفية منعشة.

مع الملابس الواسعة لتوازن بين الراحة والرشاقة.

مع سروال الكابري لإطلالة بلمسة من التسعينات.

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