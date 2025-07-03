شكرا لقرائتكم خبر عن أحبت شقيق فريد شوقى وانتهت حياتها بالقتل.. ذكرى ميلاد وداد حمدى والان مع تفاصيل الخبر

تحل، اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة وداد حمدى التى اشتهرت بدور الخادمة فى السينما المصرية، حيث ولدت فى محافظة كفر الشيخ، وهى الأخت الكبرى لأشقائها الخمسة، وعاشت طفولتها في محافظة المحلة الكبرى حيث كان والدها يعمل في الغزل والنسيج، لكنه تعرض لأزمة مالية فور تقاعده، فسافرت إلى القاهرة وعاشت مع عمها في منطقة السيدة زينب.



وداد حمدى

التحقت وداد حمدى بمعهد التمثيل وبعد عامين بدأت مشوارها الفني من خلال فيلم "ابنتى" عام 1944 وفي العام نفسه قدمت "نور الدين والبحارة الثلاثة وعنتر وعبلة"، قبل أن يقدمها المخرج هنري بركات في فيلم "هذا ما جناه أبي" في عام 1945، وتوالت مشاركاتها في الأفلام حتى وصلت حصيلة أعمالها لأكثر من 250 عملاً.

من أبرز أعمال وداد حمدى "عنتر وعبلة، هذا ما جناه أبي، ضحايا المدينة، الخمسة جنيه، أول نظرة، أحمر شفايف، العرسان الثلاثة، حب لا يموت، الشاطر حسن، آه من الرجالة، شاطئ الغرام، قمر 14، المليونير، مكتب الغرام، حبيب الروح، الأفوكاتو مديحة، حماتي قنبلة ذرية، ورد الغرام، ليلة غرام، الحب في خطر، المنزل رقم 13، ظلمت روحي، زينب، جنة ونار، ابن للإيجار، الحموات الفاتنات".

تزوجت الفنانة وداد حمدي من الفنان محمد الطوخي -والد الفنانة إيمان الطوخي- وابتعدت وقتها عن الفن في فترة الستينيات، ولم يثمر زواجهما عن أبناء، وبعد انفصالهما عادت مرة أخرى لنشطاها الفني، وخرجت بعض الشائعات عن زواجها من الموسيقار محمد الموجى وأيضاً من الفنان صلاح قابيل ولكن تم نفى هذه الشائعات.

كانت وداد حمدي صديقة مقربة من النجمة هدى سلطان، ووقتها نشأت قصة حب بين "وداد" وشقيق الفنان الكبير فريد شوقي، إلا أن أهله رفضوا هذه الزيجة، وقالت في حوار نادر مع الفنانة صفاء أبو السعود، إن أهل "فريد" قالوا: "إزاي تتجوزها دي بتطلع خدامة هدى سلطان"، وأوضحت أن الأمر أحزنها وأثر على صداقتها بهدى سلطان لفترة.

الفنانة وداد حمدى

نهاية وداد حمدى كانت مأسوية حيث قتلها ريجيسير طمعاً فى الحصول على المال عام 1994، بعدة طعنات بالسكين، وتم الكشف أن هذا الريجيسير أراد قتل نجمتان كبيرتان بدلا من وداد حمدى، حيث كشفت الفنانة الكبيرة سهير رمزى خلال أحد لقاءاتها التليفزيونية، عن التفاصيل قائلة: "هو ريجسير وبيجى البيت عندى باستمرار ويدخل يحطوله أكل ويديله فلوس وكان ولد مهذب وخلوق وطيب جدا وخجول أوى".