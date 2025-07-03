شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تقرر إقامة عزاء للفنان الراحل أحمد عامر تقديرًا لمسيرته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

في لفتة إنسانية وتقديرًا لسيرته، قررت النقابة العامة للمهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إقامة عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر، الذي وافته المنية أمس، وذلك تكريمًا لما عُرف عنه من سيرة طيبة وخلق رفيع داخل الوسط الفني وخارجه.

وأكد الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، أن الراحل كان مثالًا للفنان المحترم صاحب الأخلاق العالية والسمعة الطيبة، قائلاً: "النقابة ستظل تفخر بأبنائها أصحاب السيرة العطرة والسمعة الطيبة، أحمد عامر كان أحد النماذج المشرفة التي نفتخر بها، وسيفتقده الوسط الفني والإنساني كثيرًا."

وأضاف مصطفى كامل: "اتخذنا قرار إقامة العزاء تقديرًا لقيمته ومكانته، ولما تركه من أثر طيب في قلوب زملائه ومحبيه، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يُلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان."

وتؤكد النقابة أن بابها سيظل مفتوحًا دائمًا لتكريم كل من يُحسن إلى فنه وجمهوره، ويترك أثرًا إيجابيًا بسيرته وسلوكه.

وقدم المطرب الراحل أحمد عامر خلال مشواره الغنائي عددًا من الأغاني، منها: "ما بقتش مستغرب"، "الكل خاب"، و"صحبة بمليون وش"، وغيرها.