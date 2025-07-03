شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خوري يحيى حفلاً غنائيًا في دبى في هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم مروان خورى، حفلاً غنائيًا في أوبرا دبى أول من أكتوبر المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغنياته القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وكان النجم اللبنانى مروان خورى، أحيا حفلاً غنائيًا فبرايرالماضى ضمن حفلات عيد الحب، وقدم مروان مجموعة من أغانيه الرومانسية وأحدث أغنياته "خد الغمرات" وسط تفاعل كبير من الحضور، كما غنى بعض من أغانية القديمة وعزف كذا أغنية على البيانو وسط تصفيق حار من الجمهور.

مروان خورى هو مطرب وملحن ومؤلف لبناني، قام بتأليف وتلحين العديد من الأغنيات لكبار الفنانين منهم ماجدة الرومي، فضل شاكر، عبد المجيد عبدالله وأصالة.

بدأ مروان خورى رحلته الفنية كموزع موسيقي، وفي عام 1987 أصدر أول ألبوماته "كاسك حبيبي" وفي عام 1999 بدأت انطلاقة مروان خوري كمُلحن وكاتب، حيث قام بتلحين "على دلعونا" و"عز الحبايب"، وله عدة ألبومات منها، كاسك حبيبى، خيال العمر، كل القاصيد، قصر الشوق، راجعين، العد العكسى، أنا والليل.