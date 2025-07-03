شكرا لقرائتكم خبر عن موسم خامس لمسلسل The Bear بعد أيام من طرح الموسم الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة FX عن عودة مسلسل The Bear لموسم خامس، بعد طرح الموسم الرابع فى 25 يونيو الماضى، وفقًا لـ موقع The Hollywood Reporter، ولم يعلن تفاصيل القصة بعد.

مسلسل The Bear يتبع كارمن "كارمي" بيرزاتو (جيريمي ألين وايت) وسيدني أدامو (آيو إديبيري) وريتشارد "ريتشي" جيريموفيتش (إيبون موس-باكراش) أثناء عملهم على تحويل المطعم، إلى مكان من المستوى مختلف، وأثناء قيامهم بتجريد المطعم من كل الأشياء غير المفيدة، قام الطاقم برحلات تحويلية خاصة بهم، حيث أُجبر كل منهم على مواجهة الماضي وحساب من يريدون أن يكونوا في المستقبل.

وكان قد حصل مسلسل The Bear على 7 جوائز Creative Arts Emmys في الحفل الذى أقيم على مسرح Peacock في لوس أنجلوس في الليلة الثانية من حفل جوائز إيمي للفنون الإبداعية الذي استمر ليلتين، حيث يتم توزيع الجوائز التي لا تصل إلى حفل جوائز إيمي الرئيسي.

وذلك بعدما طرح الموسم الثالث من سلسلة The Bear فى يونيو من العام الماضى 2024، على شبكة شبكتى Hulu وFX، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".