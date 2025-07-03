غادة عبد الرازق ترفض دخول العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"

تسبب الزحام حول الفنانة غادة عبد الرازق لدى وصولها الى العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"، للنجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، في توقفها عن متابعة المسير للدخول الى السجادة الحمراء واحتدادها على الـ"بودي غاردات"، قائلةً: "مش هينفع كده، مش هاكمّل"، ليبدأ الـ"بودي غاردات" في إبعاد الصحافيين والمراسلين من الطريق، لتستكمل بعدها غادة المسير.

وبعد أن وصلت غادة الى السجادة الحمراء، توقفت لالتقاط الصور، ثم راحت تمازح المراسلين بحركات وتعبيرات وجه طريفة، مما أضفى على الأجواء نوعاً من الكوميديا.

وظهرت غادة في العرض الخاص للفيلم بإطلالة جديدة تماماً عليها، حيث اعتمدت الشعر القصير والمكياج الجريء.

ونشرت غادة عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور ظهرت فيها داخل السيارة قبل دخولها الى العرض الخاص، وكانت تعدّل مكياجها، وكتب عليها المصوّر شريف القاضي تعليقاً قال فيه: "الجميلة غادة عبد الرازق في العرض الأول لفيلمها".

ويشارك في بطولة فيلم "أحمد وأحمد"، النجوم: أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، محمد لطفي، علي صبحي...، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله، وتدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن، حيث يعود الفنان أحمد فهمي الى مصر بعد إقامته لسنوات في الغربة، ليُفاجأ بإصابة خاله، الذي يجسّده أحمد السقا، في حادث غامض يتسبّب له في فقدان الذاكرة، ليعلم بعدها فهمي أن السقا زعيم إمبراطورية إجرامية، وتبدأ المطاردات الشيقة طوال أحداث الفيلم.

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