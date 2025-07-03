شكرا لقرائتكم خبر عن ما تحاولش.. تعاون جديد يجمع بين الملحن كامل الجندي والمطربة فيروز أركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الملحن كامل الجندي لـ"الخليج 365" عن تعاونه الجديد مع المطربة فيروز أركان ، من خلال أغنية سينجل تحمل عنوان "ما تحاولش"، من المنتظر طرحها قريبًا، الأغنية من ألحانه، وتوزيع الموسيقي عمر الإمام.

وأعرب الجندي عن سعادته بهذا التعاون، مشيرًا إلى أن فيروز تمتلك صوتا مميزا يضفي طابعا خاصا على أي عمل غنائي، مؤكدًا أن الأغنية الجديدة ستكون مختلفة عن أعمالها السابقة، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها.

وكانت آخر آعمال فيروز أركان هى أغنية تعباك قوي، الأغنية الجديدة تم طرحها مصورة، وهي من كلمات الشاعرة نور عبد الله، وألحان محمد النادي، ومن توزيع الموزع الموسقي توما، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج كريم محمد.

فيروز قدمت عدد من الأغاني الناجحة منها أغنية "بتاخدني الدنيا" من كلمات الشاعر رفيق نجيب وألحان ياسر نور وتوزيع عمرو عبد الفتاح، ومن قبلها أغنية "متستغربش" وهي من ألحان رامي جمال وكلمات عمرو الجارم وتوزيع وسام عبد المنعم، وحققت نجاحا كبيرا وقت إذاعتها، بالإضافة لأغنية "مطمنة" وهي من ألحان ياسر نور وكلمات رفيق نجيب وتوزيع وسام عبد المنعم.