شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر أحمد المالكى: سعيد بنجاح أغنية «بشكرك » لـ مصطفى حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم مصطفى حجاج أحدث أغانيه التي تحمل اسم بشكرك من ألبوم لسة حبيبي، وهيمن كلمات أحمد المالكى وألحان محمد يحيي وتوزيع أسامة الهندى، هندسة صوتية وإنتاج هاني محروس، ويقدمها حجاج لجمهوره بشكل ولوك جديد.

وأعرب أحمد المالكى عن سعادته بهذا التعاون لأول مرة مع مصطفى حجاج، حيث قال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "اتشرفت جدا بهذا التعاون المطرب مصطفى حجاج لأن من افضل الأصوات الموجودة على الساحة الغنائية، وسعيد أيضا بنجاح حتى الأن".

وفى سياق آخر، طرح مؤخرًا الفنان مصطفى حجاج، واللبناني جاد شويري، فيديو كليب أغنيتهما الجديدة، الناس غدارة، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، و يُعد هذا الكليب أول تعاون غنائي بينهما.

وأغنية كليب مصطفى حجاج الجديد من كلمات محمد شافعي، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينج، إنتاج وهندسة صوت هاني محروس، وإخراج جاد شويري، وظهرت في كواليس فيديو كليب أغنية الناس غدارة، أجواء من البهجة والسعادة بين النجمان، وتم تصوير معظم لقطات الكليب في الصحراء.

وسبق وقدم النجم مصطفى حجاج سهرة غنائية طربية خلال حفله الأخير بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وحرص على تقديم باقة من أغانيه، منها الوجع وما بحنلهاش ومية وش وخطوة.