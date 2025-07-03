ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية ثراء جبيل، حملها بطفلها الأول، عبر منشور على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ثراء مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها وهي تحتفل بهذه اللحظة المميزة، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "معجزتنا الصغيرة في الطريق.. أول صورة للحمل، وأولى الخطوات في رحلة الأمومة".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشور ثراء وحرصوا على تهنئتها كما تمنوا لها رحلة أمومة سعيدة وآمنة.

وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمال ثراء جبيل هو مسلسل "إخواتي" غلى جانب عدد من الممثلين أبرزهم كندة علوش، نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، على صبحي، ومحمد ممدوح، من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد أشهر من زفافها.. ممثلة مصرية تعلن حملها بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.