شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى: حصولى على جائزة الأيقونة عن فيلم الباطنية تتويج لثمار تعبى والان مع تفاصيل الخبر

علّقت النجمة نادية الجندي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على تكريمها هي والمنتج محمد مختار من مهرجان زمن الفن الجميل في لبنان، قائلة إن منحها جائزة الأيقونة عن فيلم الباطنية هو تتويج لثمار تعبها على مدار سنوات طويلة، موجهة الشكر للبنان والشعب اللبناني على حبهم لها ودعمهم لمسيرتها.

وأضافت نادية الجندي، أن الجائزة جعلتها تشعر بأن مجهودها طوال السنوات الماضية لا يزال يحصد النجاح رغم عرض الفيلم قبل سنوات طويلة، مؤكدة أنها أول من اقتحم عالم المخدرات في أفلامها. كانت جراءة شديدة، سواء على مستوى القصية المقدمة أو مستوى النجوم الكبار المشاركين في العمل.

وأشارت نادية الجندي إلى أنها تدقق في اختياراتها وترفض أعمالا كثيرة تجدها لا تشكل إضافة لمسيرتها الممتدة، خاصة أنها تحافظ دوما على الثقة بينها وبين الجمهور في أن تقدم له أعمال تليق بيه وبمسيرتها الفنية.

وأكملت نادية الجندي أنها تحمد الله على النجاح وأنها سعيدة بالجائزة والدفعة القوية التي منحتها لها الجائزة، وجعلتها تسعى لتقديم عمل فني ضخم يليق بجمهورها قي الفترة المقبلة. واختتمت نادية الجندي حديثها بالشكر لوزير الإعلام اللبناني، وللمنتج محمد مختار رفيق مشوارها.

فيلم "الباطنية" تأليف مصطفى محرم، ومن إخراج حسام الدين مصطفى. وتدور أحداث الفيلم حول وردة صاحبة المقهى فى حى الباطنية والتى تتورط مع فتحى وتحمل منه، يتخلى عنها بضغط من والده، والعقاد الذى يتحكم فى تجارة المخدرات، عندما تلد وردة مولودها يخطفه أعوان العقاد ويدعى لها أحدهم أنه مات يشى برعى منافس العقاد بفتحى، فيدخل السجن ينتقم منه العقاد بقتل ولديه، يتفق برعى مع وردة على الانتقام من فتحى يقتل ابنه أدهم تنهار وردة عندما تكتشف أنها قتلت ابنها.



النجمة نادية الجندى



تكريم نادية الجندى