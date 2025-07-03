شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال سعيد وجنا الأشقر خارج الجزء الثانى من وتر حساس والان مع تفاصيل الخبر

يشهد الجزء الثانى من مسلسل وتر حساس المقرر انطلاق تصوير مشاهده منتصف شهر يوليو الجارى للعرض على شاشات المتحدة للخدمات الاعلامية فى موسم الأوف سيزون، غياب بعض الفنانين الذين شاركوا الجزء الأول الذى تم عرضه العام الماضى، لأسباب مختلفة، وفى نفس الوقت مقرر انضمام نجوم جدد لتجسيد الأدوار التي سيتم اضافتها على الأحداث.

أبرز الأسماء الغائبة عن الجزء الثانى من مسلسل وتر حساس بطلة العمل صبا مبارك التى اعتذرت بسبب ارتباطاتها بأكثر من عمل آخر، وتم الاستعانة بالنجمة غادة عادل لتلعب دور البطولة، كما تغيب الفنانة الشابة جنا الأشقر التي جسدت شخصية ليلى عن الجزء الثانى بسبب انتهاء دورها بالقتل، وأيضاً أحمد جمال سعيد الذى لعب دور مازن لن يظهر في العمل لأن شخصيته دخلت السجن بتهمة قتل ليلى.

مسلسل وتر حساس الجزء الأول قام ببطولته صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، أحمد جمال سعيد، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، و مؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج United studios.

دارت أحداث مسلسل "وتر حساس" حول ثلاث صديقات: سلمى، وكاميليا، ورغدة، وتتشابك حياتهن وتتعرض صداقتهن للاختبار بسبب الخيانة الزوجية والغيرة النسائية، المسلسل يسلط الضوء على قضايا الخيانة الزوجية، وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية والشخصية، من خلال قصص هؤلاء السيدات الثلاثة، مع التركيز على الأحداث المثيرة والتشويق بسبب انكشاف الخبايا والأسرار المدفونة بينهن.



احمد جمال سعيد وجنا الاشقر من وتر حساس



احمد جمال سعيد وجنا الاشقر