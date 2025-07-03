شكرا لقرائتكم خبر عن غفران محمد عن فات الميعاد: الجدعنة الصفة اللي تجمعني بين دوري في المسلسل والحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة غفران محمد عن دورها في مسلسل فات الميعاد، الذي يعرض حالياً ويحقق نجاحاً كبيراً، ويشاركها في البطولة كل من النجمة أسماء أبو اليزيد واحمد مجدي، من تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي.

وقالت غفران محمد عن دورها في مسلسل فات الميعاد :"شخصية هدي مختلفة وجديدة عليا ولكن هناك صفة تجمعني بين الشخصية التي اؤديها في المسلسل وفي الحقيقة وهي الجدعنة، انا لما بحب حد ببقي جدعة جداً معاه ودا بردوا في الحقيقة بعمله مش بس في شخصيتي في المسلسل".

وعن الفترة المقبلة قالت غفران محمد:" بحضر الفترة الجاية لألبوم غنائي جديد، هيكون مختلف وفيه أنواع كتير من المزيكا والالحان، وبشارك في بطولة مسلسل ابن النادي".



غفران



غفران احمد مجدي

مسلسل فات الميعاد تدور أحداثه فى إطار اجتماعى درامى مشوّق، وتتمحور القصة حول طلب طلاق يبدو عاديًا، لكنه يتحول إلى كرة ثلج تُغيّر مصير جميع الشخصيات، تتكشف خبايا النفوس وتتصاعد الصراعات وسط مزيج من الحب والرومانسية والتناقضات الإنسانية بين الشجاعة والخوف.

‎يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد على رزق، أحمد صفوت، ولاء الشريف، سلوى محمد على، محمود البزاوى، حنان سليمان، هاجر عفيفى، محمد أبو داوود، محمد خميس وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.