شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الإعلان التشويقى لألبوم "ورينى" لـ"محمد نور" استعدادا لطرحه صيف 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح منذ قليل الإعلان التشويقى الأول لأحدث البومات المطرب محمد نور بعنوان "وريني" وذلك استعدادا لطرحه خلال موسم صيف 2025 والذى يضم عدد من أهم الأغانى الذى تعاون فيهم مع عدد كبير من اهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي.

البوم "وريني" يضم "6 أغاني" تعاون فيه مع كل من الشعراء "مصطفى حدوته ومحمد مصطفى ملك وأيمن عز ومحمود عليم ومحمد السوكنى والأمير عبد بن سعد بن سعد بن عبد العزيز آل سعود"، ومن الملحنين محمد شحاته ومحمد النادى ومحمود انور وعمرو الشاذلى ومحمد قماح ومن الموزعين ايهاب كوليبيكس وجلال الحمداوى ومحمد شفيق وكريم أسامه وهشام البنا ومحمد قماح.

ومن المقرر ان يتم طرح الالبوم على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية خلال موسم صيف 2025 للجمهور ومحبيه.