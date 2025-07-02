هشام ماجد وفاتن سعيد في فيديو طريف من كواليس فيلم برشامة

هشام ماجد وفاتن سعيد في كواليس "برشامة"

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أبطال فيلم "برشامة"

آخر أعمال هشام ماجد السينمائية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 11:54 مساءً - يواصل الفنانتصوير أحداث فيلمه الجديد "" الذي يجمعه بالمخرجمجدداً بعد نجاحهما الكبير في مسلسل "" بجزأيه الأول والثاني، وفي الوقت ذاته يعملعلى تصوير أحداث الموسم الخامس من مسلسل "" بمشاركة شيكو والمقرر عرضه قبل نهاية عام 2025.وظهر هشام ماجد في فيديو طريف من كواليس فيلم "" جمعه بالفنانة الشابة، التي بدورها نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث تحاول فاتن سعيد في الفيديو أداء أغنيةالشهيرة "بتحبني" برفقة هشام ماجد، إلا أن الأخير لا يستطيع التجاوب معها ويتظاهر بكونه نائماً.يمكنكِ قراءة.. أماكن التصوير تنتعش بـ 8 أفلام جديدة للعرض قريباً وهؤلاء نجومهافيلم "" يتناول أزمة الغش في الامتحانات بشكل عام وتأثيره على الطلاب والمجتمع وذلك في إطار كوميدي، ويقدم هشام ماجد خلال الأحداث شخصية طالب ثانوية عامة، فيما تلعب ريهام عبد الغفور شخصية معلمة في المدرسة التي تدور فيها الأحداث، وتحاول بكل الطرق منع الغش في الامتحانات ولكنها تواجه العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.فيلم "" من بطولة: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، مصطفى غريب، باسم سمرة، طه دسوقي، حاتم صلاح وفاتن سعيد وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، وكان مقرراً أن تقدم بطولة الفيلم الفنانة نيللي كريم وبمشاركة مصطفى خاطر، ولكن التحضيرات توقفت قبل العودة مرة أخرى بتغيير أبطال الفيلم.وكان آخر أعمالفي السينما فيلم "" الذي انطلق في دور السينما ديسمبر العام الماضي، وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته: هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين.قد تحب قراءة.. سينما عادل إمام في 2025.. أجزاء جديدة من 3 أفلام للزعيميذكر أننجح نجاحاً كبيراً بمسلسل ""، الذي تصدّر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة خلالالعمل الذي كشف المخرج محمد دياب عن رفضه من معظم النجوم عندما عُرض عليهم، ولكنه منذ عرضه بجزئه الأول والثاني، حاز العديد من الإشادات، وكان أبرزها من عمرو دياب، تامر حسني، نيللي كريم، هند صبري، مصطفى قمر، وغيرهم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».