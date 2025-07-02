دانا حمدان تكشف لـ الخليج 365 كواليس عملها مع عادل امام ونجله محمد

دانا حمدان: لم أتردد في الموافقة على "صقر وكناريا"

العمل مع عادل إمام نقطة تحول

آخر أعمال دانا حمدان الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 11:54 مساءً - انتهت الفنانةمن تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم "" بطولة محمد إمام وشيكو، حيث تشارك دانا بظهور خاص من خلال شخصية فتاة تدعى "جان" وهي الصديقة المقربة للفنانة، لتسجل دانا عودتها لعالم الفن بعد غياب سنوات اتجهت فيها لصناعة المحتوى عبر مواقع التواصل الإجتماعي.وكشفت دانا حمدان لـ "" أن ترشيحها للفيلم جاء عن طريق المخرجولذلك لم تترد لحظة لاسيما وأنه قدم العديد من الأعمال المميزة في السينما والدراما خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنها بعد وقوفها أمام الكاميرا الخاص به وجدته مخرج ملتزم جداً وأجواء اللوكيشن معه هادئة جداً كما أن يهتم بكافة التفاصيل التي تخص الممثلين معهوأوضحتأن جميع مشاهدها في الفيلم مع يسرا اللوزي ولكنها تلتقي باقي الأبطال في بعض من هذه المشاهد، لافتة أنها سعدت بالتعاون مع محمد إمام الذي وجدته شخص لطيف جداً داخل اللوكيشن قائلة: "فور لقائي به لأول مرة جاء في ذهني وقوفي أمام والده الزعيمفي بداية مشواري الفني بمصر، ولم أكن أتخيل أن يمر الوقت وأعمل مع نجله محمد".قد تحب قراءة.. ثنائيات سينمائية منتظرة في أفلام 2025 قريباًوتابعتإلى أن عملها مع عادل إمام في مسلسل "" عام 2013 كان نقطة تحول كبيرة في مسيرتها الفنية خاصة وأنه كان الظهور الأول لها في الدراما المصرية قائلة: "اختصر عليّ مسافات كبيرة في العمل واكتسبت منه العديد من الخبرات خاصة وأنها ساعدني في المشاهد التي جمعتني به وقتها، وبعد مرور السنوات أتعاون مع نجله محمد ويسجل هذا العمل عودتي للساحة بعد غياب".إقرأي أيضاً.. عادل إمام في عيون نجوم الفن.. إرث من الإبداع وإشادات تخطت الأجيالفيلم "" يأتي من بطولةفي أول لقاء بينهما بالسينما، ويشارك في الفيلم يسرا اللوزي، يارا السكري، انتصار، خالد الصاوي، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم دياب ومحمود عبد المغني ونسرين أمين والفيلم من تأليف أيمن وتار ، إخراج حسين المنباوي، إنتاج وائل عبد اللة وتدور أحداثه في اطار لايت لا يخلو من الأكشن.آخر أعمالالفنيةجاءت من خلال مسلسل "" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2021، وشاركت في بطولته إلى جانب جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، فرح الزاهد، يوسف الأسدي، وريم المصري والعمل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».