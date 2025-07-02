مارغو روبي.. من فتاة ريفية إلى نجمة هوليوود المتألقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 11:54 مساءً - من فتاة أسترالية حالمة إلى واحدة من أكثر الأسماء تأثيرًا بين نجمات جيلها، هكذا تميزت مسيرة مارغو روبي الفنية، والتي تتم اليوم 35 عامًا، ولم تكن روبي مجرد ممثلة ذات ملامح جميلة، بل استطاعت أن تحجز لنفسها مقعدًا مميزًا في عالم التمثيل، كما أنها عقل منتج ومغامر يعرف جيدًا كيف يحوّل الأحلام إلى مشاريع فنية. واليوم، وفي عامها الجديد، نسلط الضوء على رحلتها، ولحظاتها الفارقة.

نشأة بسيطة وملهمة لفنانة صاعدة

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وُلدت مارغو روبي في 2 يوليو 1990 في بلدة صغيرة تُدعى دالبي بولاية كوينزلاند الأسترالية، وعاشت في مزرعة مع والدتها وشقيقَيها وأختها بعد طلاق والديها. كانت حياتها بسيطة، وبدأت العمل في سن صغير لدعم عائلتها، بما في ذلك العمل في تحضير الطعام بإحدى المطاعم المحلية وكذلك عملت بتنظيف المنازل.

ورغم بُعدها عن أضواء المدينة، كان حب التمثيل يجري في عروقها منذ سن مبكر، فانطلقت إلى ملبورن بعد إنهاء دراستها، بحثًا عن فرصة في عالم الفن.

الانطلاقة الفنية

بدأت مارغو مشوارها الفني عبر المسلسل الأسترالي الشهير "Neighbours"، الذي كان منصة انطلاق للعديد من النجوم. لكن الانطلاقة الحقيقية عالميًا جاءت عام 2013 عندما شاركت أمام ليوناردو دي كابريو في فيلم "The Wolf of Wall Street" من إخراج مارتن سكورسيزي. ولفت أداؤها الجريء والواثق الأنظار، وأثبت أنها ليست مجرد وجه جميل، بل ممثلة تمتلك أدواتها.

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أدوار استثنائية وصعود عالمي

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لم تكن مارغو مهتمة بالأدوار النمطية، بل سعت دائمًا لاختيار شخصيات معقدة ومركبة، فكان من أبرز أدوارها:شخصية "هارلي كوين" في سلسلة أفلام "Suicide Squad-2016"، حيث قدمت شخصية صارت أيقونة ثقافية، وشخصية "تونيا هاردينغ" في فيلم "I, Tonya"، والذي رشحت عنه لجائزة الأوسكار عام 2018 كأفضل ممثلة، وشخصية "شارون تيت" في فيلم "2019-Once Upon a Time in Hollywood" مع براد بيت ودي كابريو، بإخراج كوينتن تارانتينو.

خلف الكاميرا.. مارغو المنتجة

لم تكتفِ روبي بالتمثيل فقط، بل أسست شركة الإنتاج "LuckyChap Entertainment"، التي تهدف لدعم المشاريع التي تبرز النساء، ومن انتاجاتها: فيلم "Promising Young Woman-2020" وفيلم "Barbie-2023".

كيف نقل فيلم "باربي" مارغو روبي في عالم السينما والإنتاج؟

عندما تم الإعلان عن إنتاج فيلم "باربي" ظن البعض أنه فيلمًا موجهًا للأطفال، لكن مارغو روبي كان لها منظور مختلف تمامًا. حين أعلنت عن إنتاج الفيلم وبطولته، كانت ترى فيه فرصة لطرح فكرة: ما معنى أن تكوني امرأة في عالم يفرض عليك القوالب؟

أصدر الفيلم في 2023، وتدور قصته عن عالم مثالي يُعرف بـ"باربي لاند"، حيث تعيش نسخ متعددة من الدمية الشهيرة "باربي"، كل واحدة تمثل جانبًا من النساء؛ الطبيبة، السياسية، الكاتبة، وغيرهن.

وباربي التي تؤديها "مارغو روبي" هي النسخة "النموذجية"، وفجأة، تبدأ حياتها المثالية تتزعزع، وأفكار غريبة تراودها، تشكك في وجودها، وتُطرح عليها أسئلة مثل الموت، وعدم الكمال، وتُجبر على مغادرة باربي لاند والدخول إلى العالم الحقيقي لتكتشف أن الحياة ليست كما تخيلتها.

الفيلم من إخراج: غريتا غيرويغ، وبطولة ريان غوسلينغ، وكيت ماكينون، وإيسا راي، وسيمو ليو، وويل فيريل. وحقق أكثر من 1.4 مليار دولار عالميًا، وجعل "روبي" واحدة من أقوى النساء في صناعة السينما.



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