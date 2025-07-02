باسل خياط في لحظة أبوية دافئة مع طفليه ويعلق: حب الأب قوي ونادر

مشهد عائلي مؤثر يجمع النجم السوري بأبنائه

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"آسر" أحدث الأعمال الدرامية لـ باسل الخياط

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 11:54 مساءً - نشر النجم السوريصورة مؤثرة عبر صفحته الرسمية "إنستغرام"، ظهر فيها مع طفليه "شمس" و"إيزابيل" في لحظة عائلية كشفت عمق العلاقة التي تجمعهم.وجلس باسل خياط على كرسي وسط مساحة بيضاء مفتوحة، بينما احتضنته ابنته من الخلف وجلس ابنه أمامه، في مشهد يعكس الأمان والحنان الأبوي، وكتب "خياط" تعليقاً مقتضباً على الصورة قال فيه: "حب الأب قوي ونادر وخالد".وقد حظي المنشور بتفاعل واسع من جمهور خياط ومتابعيه، حيث كانت زوجته ناهد زيدان من أوائل المتفاعلين، وأضافت لمسة رومانسية بتعليقها المكوَّن من رموز تعبيرية على هيئة قلوب حمراء.يُعرض حاليا للفنانمسلسل "آسر"، وهو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "إيزيل"، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، وتدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يخطط اثنان منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"؛ ليتورط الأخير في العملية.

ويشارك في بطولة مسلسل " آسر" عدد آخر من النجوم وهم: عباس النوري، سامر المصري، خالد القيش، نادين خوري، طلال مارديني، باميلا الكيك، زينة مكي.



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