كيت ميدلتون تتحدث عن رحلة علاجها من السرطان.. وتزرع وردة في حديقة مستشفى

كيت ميدلتون تحكي عن مرحلة ما بعد انتهاء العلاج

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عام من المرض والعلاج والشفاء

كيت ميدلتون وخطة استعادة صحتها في صيف 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 11:54 مساءً - خطفتأميرة ويلز الأنظار إليها، في ظهورها الأول منذ تغيبها عن رويال أسكوت في 18 يونيو، وذلك ضمن خطة تعافيها من السرطان. وعادت كيت إلى الواجبات العامة بزيارة ذات مغزى إلى إحدى "حدائق الشفاء"، وهي مبادرة أسسها النظام الصحي البريطاني (NHS) داخل المستشفيات لمساعدة المرضى والطاقم الطبي على تحسين صحتهم النفسية.زارت، 43 عاماً، صباح اليوم، مستشفى كولشستر في مدينة إسيكس التي تقع شرق انجلترا، لقضاء بعض الوقت مع المرضى في حديقة الشفاء الخاصة بهم، كما قامت بزرع وردة "Catherine's Rose" في حديقة المستشفى.وفتحت كيت ميدلتون قلبها، وتحدثت عن رحلة السرطان الخاصة بها، وقالت: "المريض يظهر بشكل قوي وشجاع، ويتحلى بالثبات أثناء العلاج، وعندما ينتهي العلاج يشعر أنه سيعود لحياته الطبيعية لكن في الحقيقة أن المرحلة التي تأتي بعد العلاج في غاية الصعوبة".وأضافت أميرة ويلز: "في هذا الوقت، لا يكون المريض تحت إشراف طبي مثل وقت العلاج. ويبدأ يشعر أنه ليس قادراً على ممارسة حياته مثل الماضي بشكل طبيعي. ووجود شخص يساعدك ويسير معك هذه الرحلة ويوجهك ويشرح لك كيف تتعامل معها، أمر مهم جداً".ووصفتأن وجود هذا الشخص "يغير حياة المريض وعائلته"، وقالت: "اختيار المساعد بدقة يستغرق بعض الوقت. ومرحلة ما بعد انتهاء العلاج مرحلة صعبة وبها تقلبات كثيرة وليست سلسلة كما يتوقع الكثيرون".للمزيد من الأخبار تمثال جديد لـ كيت ميدلتون في متحف مدام توسو يخطف الأنظاروكانت قد أعلنتعن تشخيصها بالسرطان والعلاج الكيميائي في مارس 2024، حيث قضت معظم العام بعيدة عن أعين الجمهور. ثم أعلنت في سبتمبر 2024 أنها أكملت العلاج الكيميائي عبر فيديو مع أسرتها الصغيرة نشرته على إنستغرام مع رسالة مؤثرة.ومنذ بداية عام 2025، وكيت تحاول إعادة بناء حياتها من جديد، بعد قرابة عام من العلاج الكيميائي ومحاربة مرض السرطان، ووضع لها الأطباء خطة عودة تدريجية حتى لا تجهد نفسها.للمزيد من الأخبار لماذا تُلقب الملكة جيتسون بيما بـ كيت ميدلتون الهيمالايا؟ قواسم مشتركة بين ملكة بوتان وأميرة ويلزحسب مصادر مقرّبة لـ؛ فهي لم تترك صيف 2025 للقدر؛ بل وضعت خطة مُحكمة لقضائه. والمقرر أن تقضيه بين التعافي واستعادة عافيتها مجدداً، وبين قضاء وقت أطول مع عائلتها في نورفولك، وبين حضور بعض الارتباطات الرسمية رفيعة المستوى.قررت كيت ألّا تحضر جميع الارتباطات؛ وفقاً لمجلة people؛ نظراً لخطة عودتها التدريجية، التي وضعها لها طاقمها الطبي، وحتى لا تُصاب بانتكاسة. وكذلك قسّمت وقتها حتى تستطيع الاستمتاع بالأشياء التي قدّرت قيمتها في وقت مرضها، وهي قيمة قضاء وقت مع العائلة، والاحتياج إلى التأمل والراحة.وتابَع مصدرٌ مقرّب من العائلة المالكة البريطانية: "لم تحظَ أميرة ويلز عند إصابتها بالسرطان بالخصوصية التي تُتاح عادةً لشخص يُعاني من هذا النوع من المرض؛ مما جعل الأمور أكثر ضغطاً. ولكن مع إعلانها في سبتمبر الماضي عن انتهاء علاجها الكيميائي، وما تبعه من أنباء في يناير عن تعافيها، يُمثّل هذا الصيف أول فترة راحة حقيقية لها".وتابع المصدر: "لقد أعادت كيت ترتيب أولوياتها في الحياة، ووجدت ملاذها في الطبيعة، وقالت إن قضاء فترة طويلة وسط الطبيعة أثناء مرضها، جعلها تشعر بالسلام".قد ترغبين في معرفة اعتقال متسلل بعد محاولة اقتحام قلعة وندسور بالقرب من منزل كيت ميدلتون والأمير ويلياملمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».