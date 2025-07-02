عائشة كاي تروج لشخصيتها في مسلسل حمود وأبوه: بسمة ستقلب الموازين

عائشة كاي تكشف عن الجانب الخفي في شخصية "بسمة" بمسلسل "حمود وأبوه"

View this post on Instagram A post shared by Shahid (@shahid.vod)

" عايشين معانا".. عمل درامي آخر لـ عائشة كاي

https://www.instagram.com/p/DLA0p9eI2pk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLA0p9eI2pk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLA0p9eI2pk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

نجاح وإشادة بـ "شارع الأعشى"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 11:54 مساءً - بدأ العد التنازلي لعرض المسلسل السعودي "" على إحدى المنصات الرقمية، ومعه بدأ نجومه الترويج للشخصيات التي سوف يظهرون بها خلال أحداثه.المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة؛ إذ يقع في 10 حلقات، ويشارك في بطولته عدد آخر من النجوم، وهم: خالد الفراج، سعيد القحطاني، نايف الفواز، ريم صفية، أحمد الكعبي، ظافر الشهري، وآخرون.ومن بين هؤلاء النجمة عائشة كاي، والتي ظهرت عبر مقطع فيديو قصير، نشرته عبر صفحتها على "إنستغرام" تتحدث من خلاله عن دورها؛ إذ كشفت أنها ستجسد شخصية "بسمة" والتي سوف يكون لها دور في تغير حياة أشخاص آخرين ولكن للأسوأ، قائلة: "كل شيء كان مرتباً في حياتهم، إلى أن دخلت بسمة وقلبت الأوراق، أنا بسمة تابعوا قصتنا".على جانب آخر تنتظر الفنانةعرض مسلسل آخر لها وهو "عايشين معانا" المقرر طرحه يوم 7 أغسطس من الشهر المقبل، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة؛ إذ يقع في 10 حلقات، وتدور أحداثه حول عائلة "أبو أنس" التي تقرر الانتقال إلى مجمع سكني في الرياض، لكنهم ليسوا سكاناً عاديين، بل غرباء جاءوا من عالم "الجن" لتنفيذ مهمة سرية، فتبدأ مغامرة تجمع الغموض بالكوميديا في عالم لا يشبه ما نعرفه​​​​​، ويشاركها بطولة العمل عدد آخر من النجوم وهم: فاطمة الشريف، خالد صقر، مهند الصالح، أحمد الكعبي وآخرون.

وتأتي هذه الخطوة، بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة عائشة كاي، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "شارع الأعشى"، حيث أثنى المشاهدون على واقعية أداء عائشة كاي لشخصية "أم إبراهيم"، وإتقانها للهجة البدوية السعودية، لا سيّما أنها تعيش معظم وقتها في مدينة فانكوفر الكندية.

https://www.instagram.com/p/DFyE0sroUnL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFyE0sroUnL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFyE0sroUnL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وكتب وقتها الكاتب عبدالله النعيمي: "لفتت انتباهي هذه الفنانة الشابة في مسلسل شارع الأعشى، وبعد البحث تبين لي أنها سعودية كندية تعيش في فانكوفر، باختصار، مذهلة وينتظرها مستقبل كبير، كيف لامرأة تعيش في أقصى الغرب؛ أن تقدم دور الأم السعودية القديمة بهذه العفوية والسلاسة".

مسلسل "شارع الأعشى" مأخوذ عن رواية "غراميات شارع الأعشى"، للكاتبة السعودية بدرية البشر، والتي صدرت عام 2013 عن إحدى دور النشر في لندن، ودخلت في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2014، المعروفة باسم "جائزة بوكر العربية".

والمسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم المملكة العربية السعودية، أبرزهم إلهام علي، ريم الحبيب، تركي اليوسف، خالد صقر، عبدالرحمن بن نافع، آلا سالم، براء العالم، وغيرهم، وسيناريو وحوار منال العويبل، بمشاركة الكاتب التركي Özlem Yücel، والإخراج للتركي أحمد كاتيكسيز.

مشوار عائشة كاي الفني

عائشة كاي هي ممثلة وكاتبة سعودية كندية، حازت على درجة الماجستير في مجال الكتابة، وشاركت بالعديد من الأدوار الرئيسية والثانوية في مسلسلات وأفلام قصيرة، لكن الدور الأبرز كان في الفيلم الكندي "طريق الياسمين"، الذي عرض العام 2020؛ إذ جرى ترشيحها لثلاث جوائز.

ومن الأعمال البارزة التي أبدعت بها فيلم "ذاكرة الشمال"، الذي سلّط الضوء على أزمة حرب الخليج، ليروي ذكريات الحرب وآثارها في الداخل السعودي بوجهات نظر مختلفة.

وحصدت عائشة، العام الماضي 2024، جائزة "أفضل ممثلة" في فئة الأفلام القصيرة من المنظمة الكندية Reelworld Screen Institute، وذلك عن دورها في فيلم Hatch.

https://www.instagram.com/p/DHdsbqqtNAv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHdsbqqtNAv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHdsbqqtNAv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يمكنكم قراءة...نجمة "شارع الأعشى" الممثلة السعودية عائشة كاي: أشعر وكأنني في حلم جميل

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».