أبطال مملكة الحرير يكشفون أسرار التصوير والتحديات وكلمة السر وراء نجاح "فيديو"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 11:54 مساءً - أقيمت بإحدى دور العرض السينمائي بالقاهرة احتفالية مميزة للعرض الأول لمسلسل "مملكة الحرير"، الذي يقدم مزيجاً بين الدراما والفانتازيا بأسلوب مميز، وسط حضور نجوم العمل، وحشد كبير من الجمهور ووسائل الإعلام، والتقت كاميرا "الخليج 365" على هامش الحفل نجوم وصناع المسلسل والذي كشفوا العديد من كواليس مشاركتهم في العمل، إذ أعرب النجم كريم محمود عبد العزيز عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل، مشيراً إلى أنه اختار المسلسل لأنه يقدم تجربة مختلفة عما قدمه في السابق، وأضاف أن التعاون مع المخرج بيتر ميمي أضفى روحاً مميزة على كواليس التصوير، وأسهم في خلق أجواء عمل متناغمة بين الفريق.

عرض مسلسلين

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من جانبها، عبرت الفنانة أسماء أبو اليزيد عن حماسها لعرض "مملكة الحرير"، خاصة وأنه يتزامن مع استمرار عرض مسلسلها الآخرالذي يحقق تفاعلاً جماهيرياً واسعاً، وأكدت تطلعها للعودة إلى السينما بعد مجموعة من التجارب الدرامية الناجحة في السنوات الأخيرة.

أما الفنان محمود البزاوي، فأشار إلى أن تزامن عرض "مملكة الحرير" مع مسلسله الآخر "فات الميعاد" لم يكن مخططاً له، وإنما جاء وفقاً لرؤية الجهة المنتجة، معبراً عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية من الجمهور، خاصة بعد النجاح الذي حققه فيلم "في عز الضهر" من بطولة النجم مينا مسعود، والذي شارك فيه بدور محوري.

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صعوبات التصوير

بينما أوضح الفنان وليد فواز أن مشاركته في "مملكة الحرير" تمثل محطة مهمة وتحدياً جديداً في مسيرته الفنية، إذ أتاحت له الفرصة لإبراز إمكاناته التمثيلية بشكل كبير، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي واجهها خلال التصوير، مثل صعوبة الطقس وارتداء أزياء ثقيلة تتناسب مع طبيعة العمل الفانتازي، وأكد "فواز" سعادته بالانخراط في هذا النوع من الدراما، الذي يرى أنه يقدم بطريقة مبتكرة تلبي مختلف الأذواق.

أما الفنانة السورية سارة بركة، فعبرت عن فخرها بخوض أولى تجاربها في الدراما المصرية من خلال هذا العمل، مؤكدة أنها استطاعت أداء دورها بنجاح من دون أن تواجه أي صعوبات في التحدث باللهجة المصرية، مشيرة إلى أن كواليس التصوير كانت مليئة بالدعم والمودة، وخصّت بالشكر المخرج بيتر ميمي على توجيهاته التي ساعدتها في تقديم أداء مميز.

من جانبه، أشار الممثل الشاب أمير عبد الواحد إلى أن المخرج بيتر ميمي حرص خلال التصوير على خلق أجواء متوازنة تجمع بين الكوميديا والجدية، وهو ما ساهم في تعزيز روح الانسجام بين فريق العمل، مؤكداً أن هذه الأجواء الإيجابية انعكست بشكل واضح على الشاشة، ما أسهم في خروج المسلسل بصورة مميزة ولافتة.

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قصة العمل

يذكر أن قصة المسلسل تدور حول ثلاثة أشقاء تفرقهم الأقدار وتعيد جمعهم معركة شرسة على العرش الملكي، وتتغير مجريات الأحداث في يوم ميلاد الابن الثاني للملك نور الدين، حين يُقدِم العم الذهبي على قتل الملك ويسعى للقضاء على ورثته، وينجح الخادم الوفي رضوان في الهروب بالأميرين شمس الدين وجلال الدين، إلا أن رحلة الهروب تفضي إلى افتراقهما؛ إذ ينشئ شمس الدين عبداً في كتيبة حربية للعبيد، بينما يكبر جلال الدين بين اللصوص، وعندما تجمعهما الصدفة مجدداً بعد سنوات، تنفجر الصراعات بين الولاء والخيانة، وتبدأ معركة لا ترحم من أجل استعادة العرش أو السيطرة عليه، والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض عبْر قناة ON ومنصة "يانغو بلاي" من الأحد إلى الخميس، وهو تأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي و"كونكر"، ومن بطولة كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، محمود البزاوي، ووليد فواز.

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