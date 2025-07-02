جميلة عوض تخوض تجربة فنية جديدة أمام معتصم النهار

تستعد الفنانة جميلة عوض للوقوف قريباً أمام النجم معتصم النهار، في تجربة فنية جديدة هي الأولى لها مع النجم السوري.

وكانت جميلة قد تعاقدت مع المنتج نايف عبد الله لتنضم الى أبطال فيلمه الجديد "حين يكتب الحب"، المقرر البدء بتصويره قريباً.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم في بيان صحافي أن أحداثه تدور في إطار رومانسي، ويشارك في بطولته: معتصم النهار وأحمد الفيشاوي وسوسن بدر، وجارٍ اختيار باقي أبطال العمل.

فيلم "حين يكتب الحب" من تأليف سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني، وإنتاج شركتي: Art world production & Reel production

يُذكر أن جميلة عوض يُعرض لها حالياً فيلم "في عز الضهر"، الذي يُعد البطولة المصرية الأولى للنجم العالمي مينا مسعود، ويشارك في بطولته كلٌ من: إيمان العاصي، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ومحمود حجازي...، وهو من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

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