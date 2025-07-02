زينة تعود بقوة وتكثّف حضورها في الدراما والسينما

تكثّف الفنانة زينة في الفترة الحالية نشاطها السينمائي والدرامي، حيث تصوّر أربعة أعمال دفعةً واحدة.

وبدأت زينة أخيراً تصوير مسلسلها الجديد "في رواية أحدهم – ورد وشيكولاتة"، الذي يجمعها بالفنان محمد فراج، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، ويشارك في بطولته كلٌ من: مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، مها نصار...، وتدور أحداثه في إطار درامي يحمل طابعاً إنسانياً خاصاً.

وعلى الصعيد السينمائي، تواصل زينة تصوير فيلم "الشيطان شاطر" الذي تقوم ببطولته مع الفنان أحمد عيد، في إطار كوميدي يتناول الصراع بين الخير والشر.

وتجسّد زينة خلال أحداث الفيلم شخصية "فريدة"، وهي مذيعة، فيما يظهر محمود حميدة في دور الشيطان، ويشارك في العمل عبدالعزيز مخيون بدور أستاذ جامعي ووالد زينة، بينما يقدّم أحمد الحجار دور شقيقها، وتلعب حنان سليمان دور والدتهما.

بينما تنتظر زينة عرض فيلمها الجديد "بنات الباشا"، في أيلول (سبتمبر) المقبل، وهو من بطولة: صابرين، سوسن بدر، ناهد السباعي، مريم الخشت، وأحمد مجدي الذي حلّ بديلاً لشريف سلامة بعد اعتذاره. والعمل مأخوذ عن رواية للكاتبة نورا ناجي، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول أربع نساء يعملن في "بيوتي سنتر"، وتجمعهن صداقات وتحدّيات ومواقف إنسانية متشابكة، تكشف عنها تطورات القصة.

وفي ظهور مميز ومختلف، تشارك زينة كضيفة شرف في فيلم "المنبر"، من بطولة أحمد حاتم، وتؤدي خلال الأحداث شخصية "نظلة ليفي"، وهي أول يهودية تعلن رفضها للممارسات الإسرائيلية، وتخطب في المسلمين بالأزهر الشريف، ما يُعد دوراً إنسانياً نادراً ومميزاً.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، بينهم: آيتن عامر، كمال أبو رية، أحمد فهيم، عمر السعيد، وسامح الصريطي، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم أشرف زكي وأحمد عبدالعزيز. والفيلم من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبدالعال.

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