ريهام عبدالغفور تجمع بين الدراما والكوميديا في أعمال جديدة

تواصل الفنانة ريهام عبدالغفور نشاطها الفني المكثف، حيث تعاقدت مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان "خمس نجوم"، من إنتاج أحمد فهمي وإخراج تامر عشري، ومن المقرر عرضه ضمن موسم الـOff Season المسلسل يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وهو نوع الأدوار التي تجيد ريهام تجسيدها ببراعة.

"كتالوج".. ريهام تعود بشخصية أمينة التربوية

من ناحية أخرى، تنتظر ريهام عبدالغفور عرض مسلسلها الجديد "كتالوج"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان محمد فراج، ويعرض ابتداءً من 17 يوليو الجاري.

وتجسد ريهام عبدالغفور في العمل شخصية "أمينة"، وهي خبيرة في التربية تقدم محتوى إرشادي بعنوان "كتالوج أمينة".

العمل ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية، ويدور حول أب (محمد فراج) يجد نفسه مضطرًا لتربية طفليه بمفرده بعد وفاة زوجته، مستعينًا بالفيديوهات التي سجلتها له زوجته الراحلة، لتكون بمثابة "كتالوج" يساعده في التعامل مع مسؤوليات الأبوة.

أبطال المسلسل:

محمد فراج، ريهام عبدالغفور، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، خالد كمال، دنيا سامي، وأحمد عصام السيد، إلى جانب الطفلين علي البيلي وريتال عبدالعزيز.

المسلسل من تأليف أيمن وتار، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد الجنايني.

ريهام عبدالغفور تصور "برشامة" مع هشام ماجد

وتواصل ريهام تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "برشامة"، وهو عمل كوميدي اجتماعي يشارك في بطولته هشام ماجد، ويضم أيضًا مجموعة من النجوم أبرزهم: باسم سمرة، مصطفى غريب، حاتم صلاح، فاتن سعيد، فدوى عابد، كمال أبو ريا، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

"ظلم المصطبة".. ريهام في دراما الريف والواقع المؤلم

وكان آخر ظهور لريهام في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي تناول قضية الظلم الاجتماعي في الريف المصري، وخاصة في محافظة البحيرة، حيث تتناول القصة الصراعات التي تعاني منها النساء في ظل التقاليد البالية، مثل إجبار الفتيات على الزواج دون رغبتهن.

بطولة: ريهام عبدالغفور، فتحي عبدالوهاب، إياد نصار، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، أحمد عبد الحميد.

تأليف: أحمد فوزي صالح، إخراج: محمد علي، إنتاج: المتحدة للخدمات الإعلامية.

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