نسرين طافش تستمتع بوقتها على الشاطئ بلوك صيفي رائع

ميرنا وليد - بيروت - سحر الفنانة السورية نسرين طافش عيون الجمهور، في آخر إطلالة لها، من خلال مجموعة صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها أثناء إستمتاعها بوقتها على شواطئ الساحل الشمالي في مصر، بفستان بحر قصير باللون الأبيض و الازرق مورد ذات اكمام قصيرة، ذات تصميم رائع، إستعرضت من خلاله رشاقتها و جمالها.



و من الناحية الجمالية ربطت نسرين شعرها على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

و في وقت سابق، لفتت الفنانة السورية نسرين طافش الأنظار بتصريح لها عن الزواج، أكدت من خلاله أنها تعيش حياة زوجية جميلة مع زوجها، كما بدت وكأنها تتحدث عن زواجها السابق بطريقة سلبية.

وكتبت نسرين طافش عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، قائلةً: "الحقيقة أن الزواج بالشريك الصحيح يعتبر أفضل النِّعم على الإطلاق، نعمة الونس والصحبة لا تقارَن، الزواج أفضل علاقة إنسانية يمكن أن تجعل الإنسان أخف نفساً وأطيب روحاً وأكثر التفاتاً للحياة".

