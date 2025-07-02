شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تذكرتى تروج للنسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت شركة تذكرتي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للنسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، المقرر انطلاقه خلال الفترة المقبلة بمدينة العلمين الجديدة.

حيث نشرت تذكرتي بوستر لمهرجان العلمين الجديدة 2025، معلقة عليه: "‎مستعدين؟.. مهرجان العلمين الجديدة 2025"، وسط تفاعل وتعليقات من الجمهور.

ومن المقرر أن تشهد النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، إقامة عدد كبير من الفعاليات والحفلات الفنية لكبار المطربين والموسيقيين في مصر والوطن العربي، ويأتي المهرجان بعد نجاحه الكبير الذي حققه على مدار الموسمين الماضيين.



العلمين

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوى الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.