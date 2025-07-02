شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان القومى يكرم رموز المسرح المصرى فى محافظاتهم ضمن شعار دورته الـ18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري تحت شعار المهرجان في كل مصر في دورته الثامنة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض، رموز المسرح المصري في محافظاتهم، تقديرًا لإسهاماتهم الثرية في إثراء الحركة المسرحية بالمحافظات، وتكريسًا لقيمة العطاء المحلي في صناعة مشهد مسرحي وطني متكامل.

وفي إطار هذه المبادرة الفريدة، يتوجه المهرجان إلى أربع محافظات مصرية لتكريم أربعة من كبار رواد المسرح المصري الذين أسهموا عبر عقود في ترسيخ حضور المسرح في الأقاليم، ليكون المسرح حاضرًا في كل مصر، ولكل المصريين.

والمكرمون في هذه الدورة في المحافظات هم: الفنان سعيد العمروسي (من الإسكندرية)، وهو أحد أعمدة فرقة الإسكندرية القومية التابعة لهيئة قصور الثقافة، وبدأ التمثيل في سن مبكرة وظل مخلصًا لمسرح الثقافة الجماهيرية حتى اليوم، وقدم عشرات الأعمال المسرحية المتميزة مثل: العشرة الطيبة، ملك الشحاتين، الأرض، وعمل مع كبار المخرجين، من أبرزهم الراحلان فهمي الخولي ومحسن حلمي، ونال جوائز عدة تقديرًا لعطائه المسرحي الطويل.

ويكرم أيضا المخرج سمير زاهر من محافظة بورسعيد، وهو من أبناء المدينة الباسلة بورسعيد، ويعد من كبار مخرجي الثقافة الجماهيرية في مصر، وأخرج أكثر من خمسين عرضًا مسرحيًا في محافظات مصر المختلفة، منها: السويس، مرسى مطروح، دمياط، كفر الشيخ، أسيوط، سيناء، وغيرها، وحصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجانات قصور الثقافة سبع مرات، والمركز الثاني اثنتي عشرة مرة، وتم تكريمه من عدد من وزراء الثقافة المصريين، أبرزهم الفنان فاروق حسني والدكتور جابر عصفور.

كما يكرم درويش الأسيوطي من محافظة أسيوط، وهو شاعر وكاتب مسرحي وباحث في التراث الشعبي، من مواليد 1946 بقرية الهمامية – مركز البداري – أسيوط، وله أكثر من عشرين ديوانًا شعريًا تُرجم بعضها إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وصدرت أعماله الكاملة عن هيئة قصور الثقافة، ونال جائزة الدولة في الشعر، وكتب عشرات المسرحيات للكبار والصغار، تم تنفيذها في مصر والوطن العربي، ونالت العديد من الجوائز، نشرت أعماله في أبرز المجلات الأدبية في مصر والعالم العربي.

ويكرم مصمم الديكور سمير زيدان، من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهو من مواليد ديسمبر 1951 بحي العطارين – الإسكندرية، عضو نقابة الفنانين التشكيليين وعضو نقابة التجاريين، وحصل على جوائز المركز الأول في تصميم الديكور المسرحي لعقود طويلة ضمن وزارة الثقافة/ الهيئة العامة لقصور الثقافة، عمل مع نخبة من كبار المخرجين المصريين، أبرزهم: سعد أردش، عبد الرحمن الشافعي، سمير العدل، عزت عبد الوهاب، محمد المصري وغيرهم. نالت أعماله احترام النقاد وأساتذة أكاديمية الفنون، وسُلط الضوء عليها في المجلات المسرحية المتخصصة وفي كتب أرشيف المسرح المصري الصادرة عن المركز القومي للمسرح.

بهذه التكريمات، يؤكد المهرجان القومي للمسرح المصري التزامه برؤية شاملة تنبع من أرض الوطن، وتمنح المبدعين حقهم في التقدير داخل بيئتهم الثقافية التي شكلتهم وشكلوا وجدانها، ليظل المسرح فن الشعب، وبوابة الوعي والتنوير لكل المصريين، ويعد المهرجان القومي للمسرح المصري واحدًا من أبرز الفعاليات المسرحية في مصر والعالم العربي، تنظمه وزارة الثقافة منذ عام 2006، بهدف دعم وتشجيع الحركة المسرحية وتكريم المبدعين في هذا المجال. ويضم عروضًا من مختلف جهات الإنتاج المسرحي، الرسمية والمستقلة والجامعية، ويمنح جوائز متنوعة لأفضل العروض والنصوص والإخراج وسائر عناصر العرض المسرحي.