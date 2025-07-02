شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وأحمد.. السقا وفهمى ثنائية ممتعة جمعت بين الأكشن والكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الاربعاء فيلم أحمد واحمد للنجمين أحمد السقا وأحمد فهمى، فى دور العرض وسط ترقب من قبل الجمهور لمشاهدة ثنائية السقا وفهمى لأول مرة وجهاً لوجه بعد عديد الأعمال التى جمعتهما كضيوف شرق، لاسيما وأن كل واحد منهما يقدم لوناً مختلفاً عن الآخر، ولكنهما قررا تقديم اللونين معاً فى الفيلم الذى يعتمد على الأكشن والكوميديا فى نفس الوقت.

ومع مشاهدة فيلم "أحمد وأحمد" فى العرض الأول الذى أقيم مساء أمس، تبين أنه فيلماً يستحق المشاهدة، جمع بين الكوميديا والأكشن مع وجود الطابع الانسانى، فالفيلم لا يكتفي فقط بإضحاك الجمهور، بل يدفعهم للتفكير فى قضايا مجتمعية، بأسلوب بسيط وقريب من القلب، ويثبت أن لسينما ليست فقط وسيلة للترفيه، بل أداة فعالة للتأثير الإيجابي.

ويستمر فيلم أحمد وأحمد في ترسيخ فكرة الثنائيات فى السينما، وذلك بتقديم أعمالاً تعتمد على أكثر من بطل وذلك يظفى حالة من التنوع ويجذب جمهور أكبر لهذه الأعمال، وجاء ذلك بعد نجاح العديد من التجارب خلال السنوات الأخيرة أبرزها "كيرة والجن"، و"ولاد رزق" و"بيت الروبى" وحاليا يتم تصوير أفلام تعتمد على نجمين مثل صقر وكناريا وكذلك فرقة الموت وغيرها.

سيناريو الفيلم اتسم بالبساطة والذكاء في آن واحد، إذ نجح في تقديم مواقف كوميدية غير مبتذلة، مستمدة من الواقع المصري المعاصر، وبرع الممثلون في تجسيد الأدوار، وخاصة بطلي الفيلم اللذان تمكنا من خلق توازن بين الطرافة والجدية في بعض المشاهد.

بالنسبة للإخراج فجاء متماسكًا، حيث حافظ على إيقاع الفيلم السريع دون الإخلال بسير الأحداث، ولكن مع التحفظ على مشاهد الأكشن في بداية الفيلم كانت طويلة وكانت تحتاج ايقاعا أقصر من ذلك ، كما أن الموسيقى التصويرية: لعبت دورًا داعمًا في خلق الجو الكوميدي وشحذ التفاعل العاطفي مع الشخصيات.

الممثلين كانوا فى افضل حالاتهم وخصاة السقا وفهمى، وكذلك جيهان الشماشرجي وحتى المشاهد القليلة لضيوف الشرف كانت مميزة وابرزهم حاتم صلاح وأحمد الرافعى .